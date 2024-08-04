Galaxy Watch Ultra現災情？　顯示器出現歪鈄、漆面脫落

Samsung 剛剛在 7 月推出了全新高定價的旗艦智能手錶 Galaxy Watch Ultra，但上市不久後就傳出一些使用問題。有消費者反映，他們購買的 Galaxy Watch Ultra 分別出現顯示器未對齊、錶身漆面脫落等情況。

用戶發現Galaxy Watch Ultra顯示器似乎未對齊

根據消息報導，一名在使用 Galaxy Watch Ultra 手錶的用戶發現其顯示器似乎未對齊。該用戶隨後在 Reddit 上分享了一張圖片，並顯示錶盤數字與手錶外殼沒有完全對準。

從圖片中可以看到，錶盤上的數字和指針與錶殼的外觀並不完全吻合，而數字 3、6、9 和 12 有明顯偏差。這可能是由於製造或裝配過程中出現了一些問題。

這種顯示器未能完全對齊的情況可能會影響手錶的整體外觀和使用體驗，而該用戶的帖文下暫時亦沒有人留言出現過類似問題，這可能只是個別事件。