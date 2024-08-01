著數優惠｜小米官網8月優惠低至5折　掃拖機器人半價、新出手機減$200（內附連結）

小米舉行8月促銷季，不少熱賣產品低至5折，當中以家庭電器減價減幅最多，多款掃拖機器人有半價優惠，空氣清新機、風扇及廚房電器等都有折扣。另有米網每日秒殺、手機優惠券、以舊換新Trade-in價、小米積分兌換等各種優惠，即日起至8月31日，立即睇睇有咩抵買！
米網每日秒殺
每日0點都有商品限量秒殺，今日8月1日有POCO C65手機黑色及紫色，原價$899減$150後只需$749；Xiaomi無線吸塵器G9 Plus減$500，優惠價$899；新出的24吋行李箱亦$500有找。
8月2日精選Xiaomi掃拖機器人S10+，原價$2699，半價後只需$1399；Xiaomi無線吸塵機G10 Plus亦由原價$1899減至$1399。8月3日有Xiaomi掃拖機器人X10+，原價$5999，5折價$2999；行動電源20000 50W亦減$100，$249相當抵玩。8月4日Xiaomi掃拖機器人S10由原價$1999減至$999，Xiaomi智能抽濕機優惠價$1699。
手機最高減$200
想買手機要留意，官網推出專屬手機券，消費滿$3000即可減$200、滿$1500減$150、滿$1000減$100。即日起8月12日23:59可領取，可於8月12日23:59前使用。可購買手機及平板，但POCO系列和新品不適用。
另有手機以舊換新優惠，Trade-in舊機換購新機，即可享高達$1100現金券或$1000現金回贈，優惠由即日起至8月31日。
小米積分兌換
如米粉有購物積分，可兌換不同現金券，可用作購買手機、Redmi Buds 4 Active耳機、小米路由器、小米智能攝影機、戶外藍形喇叭及智能空氣炸鍋等。
滿額贈禮
買滿指定金額即有禮物，消費單筆訂單滿$3000，送小米路由器4A Gigabit版；滿$2000即送Redmi Buds 4 Active。由即日起至8月12日，手機、平板及新品不適用。
各產品優惠價發售
多款小米智能手錶都有減價，Xiaomi Watch 2 Pro及Xiaomi Watch 2減$200。家電更多選擇及折扣，小米智能變頻電風扇 2 Pro減$150，只售$599；小米電動鬚刨S700減$270，優惠價$429；Xiaomi 等離子空氣淨化器減$900，現售$2399。小米智能投影機2減$1000，只售$2699。
優惠詳情可於小米官網瀏覽及選購。