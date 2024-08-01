著數優惠｜小米官網8月優惠低至5折　掃拖機器人半價、新出手機減$200（內附連結）

小米舉行8月促銷季，不少熱賣產品低至5折，當中以家庭電器減價減幅最多，多款掃拖機器人有半價優惠，空氣清新機、風扇及廚房電器等都有折扣。另有米網每日秒殺、手機優惠券、以舊換新Trade-in價、小米積分兌換等各種優惠，即日起至8月31日，立即睇睇有咩抵買！

米網每日秒殺

每日0點都有商品限量秒殺，今日8月1日有POCO C65手機黑色及紫色，原價$899減$150後只需$749；Xiaomi無線吸塵器G9 Plus減$500，優惠價$899；新出的24吋行李箱亦$500有找。

8月2日精選Xiaomi掃拖機器人S10+，原價$2699，半價後只需$1399；Xiaomi無線吸塵機G10 Plus亦由原價$1899減至$1399。8月3日有Xiaomi掃拖機器人X10+，原價$5999，5折價$2999；行動電源20000 50W亦減$100，$249相當抵玩。8月4日Xiaomi掃拖機器人S10由原價$1999減至$999，Xiaomi智能抽濕機優惠價$1699。