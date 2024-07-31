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科技
2024-07-31 18:56:12

巴黎奧運｜滑板金牌堀米雄斗戴耳機作賽　跳極唔甩神器原來係呢款！

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巴黎奧運滑板街式賽金牌得主堀米雄斗，戴上耳機參賽。（路透社）

巴黎奧運滑板街式賽金牌得主堀米雄斗，戴上耳機參賽。（路透社）

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巴黎奧運滑板男女街式賽日前圓滿結束，結果由日籍好手堀米雄斗衛冕男子組金牌，成為史上第一位奧運滑板金牌連霸，女子組則由年僅14歲的日本選手吉澤戀摘金。值得留意的是，不少男女奧運選手都喜歡戴上耳機比賽，玩花式跳躍都不會掉下，究竟邊款耳機如此神奇？

堀米雄斗雖然戴上AirPods，但卻沒有聽歌。（路透社） 堀米雄斗跳躍花式，耳機仍然穩如泰山。（AP） Jagger Eaton身為Team Samsung Galaxy一員，自然戴上Galaxy Buds2 Pro。（路透社） Nyjah Huston的長柄白色耳機看似是AirPods第二代。（AP）

AirPods成踩板神器

目測堀米雄斗戴著的是Apple AirPods，估計應是入耳式設計的AirPods Pro才會如此穩陣。有趣的是，他受訪被問到聽甚麼歌曲作賽，他卻說雖然戴著耳機，但卻沒有播放任何音樂，只是為了讓自己平靜專注。

包辦銀牌銅牌的美國隊亦喜歡戴耳機，銀牌得主Jagger Eaton屬於Team Samsung Galaxy旗下，目測戴著的應該是白色的Galaxy Buds2 Pro，全入耳設計不會妨礙踩板。銅牌得主Nyjah Huston戴著長柄白色耳機，很大機會是AirPods第二代。

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美國隊年輕女選手Poe Pinson，以頭戴式耳機為個人標記。（AP） 在最後headphone整個跌了出來，更被攝影師捕捉到這一幕。（X@Jean-Marc Mojon，Odd Anderson/AFP）

頭戴式耳機都得？

女子組方面大多選手都選擇戴上頭盔，亦有少數參賽者如巴西的Gabi Mazetto、澳洲的Liv Lovelace戴AirPods踩板。最突出的一定是來自美國的選手Poe Pinson，年僅19歲的她最愛戴上大大個頭戴式耳機造型參賽，她雖然以貼紙將品牌遮蓋，翻查舊相應該是Sony出品。她在施展最後一個花式中，整個headphone更加飛了出去，最後也不敵日本及巴西選手屈居第五。