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科技
2024-07-30 14:08:48

巴黎奧運｜張家朗同款智能手錶　HUAWEI Watch GT 4最平$1688入手

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張家朗成功在男子個人花劍奪金，衣著佩飾亦成討論話題。

張家朗成功在男子個人花劍奪金，衣著佩飾亦成討論話題。

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巴黎奧運男子個人花劍金牌得主張家朗成功衛冕，二度摘金為港爭光，絕對是今日城中熱話！劍神佩戴的Van Cleef & Arpels及Cartier首飾備受注目之外，他亦曾代言華為智能手錶HUAWEI Watch GT 4及更高階的HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN，想跟張家朗同款的粉絲不妨入手！

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張家朗一身官仔骨骨的造型配上斯文的鋼帶HUAWEI Watch GT 4。 張家朗穿上戶外街頭風格配搭雲杉綠HUAWEI Watch GT 4。 張家朗戴上皮帶HUAWEI Watch GT 4，相當匹配。

張家朗型格代言

HUAWEI WATCH GT 4系列於去年9月在香港上市，12月推出46mm的鋼帶版星雲灰配色，並找來劍神張家朗為手錶任代言人，以「一步一向前」為主題，拍攝超有型的宣傳短片及硬照廣告。HUAWEI WATCH GT 4系列備有46mm及41mm版本，張家朗佩戴的46mm為八邊形設計，設有1.43吋AMOLED屏⁠幕。

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HUAWEI WATCH GT 4智能手錶去年上市，備有多種智慧功能。 HUAWEI WATCH GT 4的46mm設有4種配色。

運動健康功能齊備

HUAWEI WATCH GT 4手錶設有活力三環功能，更有100多種運動模式，規劃運動量及目標更實用。另亦具備全新減脂App、升級HUAWEI TruSeen 5.5心率偵測技術及TruSleep 3.0睡眠偵測技術。續航力提升20%，最長可使用14天。售價視乎錶帶款式，最平有山茶棕皮帶，豐澤優惠價$1688、雲杉綠編織錶帶$1988、星雲灰鋼帶則售$2688。

巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌　寄語港人不要放棄

張家朗戴上HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN優雅貴氣。 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN售價過萬，金色錶環設計襯絕張家朗的兩面奧運金牌。

高貴金牌款式

張家朗亦同時代言了更加奢華的HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN，鑲嵌了6段18K黃金錶圈配上黃金錶冠，與張家朗的兩面奧運金牌襯到絕。功能更加強大，包括支援10 ATM級防水、雙頻五系統GNSS定位，亦有齊各種健康管理及運動功能。建議零售價為$22999，市價現約售$19599，貴氣十足。

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