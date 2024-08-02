小米新出Xiaomi手環9 定價$249超抵用

智能手錶及手環界選擇花多眼亂，有定位高的戶外專用款式，亦有時尚、運動等不同品牌。小米最新推出的Xiaomi手環9，繼續以親民價$249取勝，大眾化的定位，加上基本性能齊備，買多一隻傍身都不肉赤。

錶面設計豐富 全新Xiaomi手環9由小米掌舵人雷軍親自在北京發布，今次升級採用霧面鋁合金邊框，更有質感，有黑、銀、粉紅及粉藍4種色彩選擇。延續上代快拆結構，而且特別推出7款新腕帶，包括磁吸皮帶、項鏈，亦可加入配件變成吊墜及戴在鞋上作跑步豆模式。 1.62吋AMOLED螢幕擁有自動螢幕亮度調節，最大亮度達1200nits，60Hz高刷新率，視覺清晰，用手指上下左右撥操作敏銳。200款錶面設計精美討好，能每日更換保持新鮮感，部分更支援動畫，同時可一次過顯示天氣、日期及電量等多項資訊。

超強續航不斷電 小螢幕令手環更加輕巧，10.95mm雖不算最薄，但只重15.8克，戴上手輕如無物，尤其是如睡覺時佩戴感覺舒適。快充支援1小時內充電至100%，官方稱正常使用下，電池續航力長達21天。真實試用時，一天內看時間、天氣及計步，亦進行睡眠吸吸及高精度檢測，心率智慧監測，全天血氧及壓力監測關閉，使用3日仍有73%，可繼續使用4天左右。