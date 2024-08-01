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科技
2024-08-01 11:56:42

中階手機｜Nothing發布Phone (2a) Plus　升級晶片搭配5千萬像素自拍鏡

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Nothing Phone (2a) Plus中階手機即將推出，主要升級晶片及自拍相機。

Nothing Phone (2a) Plus中階手機即將推出，主要升級晶片及自拍相機。

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Nothing於3月才推出了Phone (2a)，事隔半年後宣布推出名為Phone (2a) Plus的升級版本，在多個方面效能均有提升。香港版暫未公有任何消息，但價錢亦相信繼續走中階路線。

Nothing Phone (2a) Plus配備獨家天璣Dimensity 7350 Pro晶片。 Nothing Phone (2a) Plus前置相機像素加至50MP。

晶片、相機升呢

Phone (2a) Plus的主要亮點是搭載獨家與MediaTek合作的天璣Dimensity 7350 Pro晶片，只限Nothing使用，據稱為7200 Pro的超頻版本，基於TSMC的4nm Gen 2工藝製造。這個8核CPU令Phone (2a) Plus比Phone (2a)快10％，圖形性能提高了30％，官方提供的安兔兔跑分為805000以上。

第二個值得注意的升級是自拍相機，Phone (2a) Plus的前置相機由32MP升級到了50MP。有線充電速度亦達到了50W，略快於Phone (2a)的45W，但5000mAh電池容量維持不變。

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Nothing Phone (2a) Plus規格一覽。 Nothing Phone (2a) Plus在香港亦會推出。

預計售價3千有找

Nothing Phone (2a) Plus的規格與Phone (2a)相似，沿用招牌Glyph閃燈介面，有科幻感的金屬設計，有黑及銀兩種配色。同樣為6.7吋的AMOLED顯示屏，刷新率為120Hz，峰值亮度為1300nits。具備IP54的防塵防水等級，支援NFC，配備50MP f/1.88主攝鏡頭和50MP超廣角鏡像頭組成的後置雙鏡頭模組，跟上代一樣。

Nothing Phone (2a) Plus將於8月3日在倫敦上市，12GB+256GB型號英國價格為£399，印度售價則為29999盧比，折合港元約$2799，並設有開賣早鳥優惠價。不過香港上市日期及售價未定，Nothing香港網站上只註明即將推出，有興趣可密切留意報道。