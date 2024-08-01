LOG-ON 25週年慶 送總值10萬元獎品/為食妹打卡位/25款限定紀念品獨家發售

LOG-ON迎來25週年，為慶祝品牌踏入第25年，LOG-ON將於8月1日至21日舉辦LOG-ON 25週年慶，於銅鑼灣時代廣場打造3大期間限定打卡位，有太空MF Bear、為食妹以及毛穴撫子，更聯乘16個時尚品牌，推出超過25款週年限定紀念品獨家發售！不可錯過「LOG-ON升空計時狂歡大派送」，大送總值港幣10萬元的豪華禮品！

三大期間限定打卡位 玩遊戲嬴 總值逾$10萬元大獎

第一站：MF Bear奇幻禮物太空站 大派逾十萬元禮品

以搜羅地表最強，用心製作最新、最潮、最個人化的禮物為使命的MF Bear，藉着LOG-ON踏入25週年，以超時代酷炫太空造型登場，太空MF Bear會帶您進入充滿靈感與創意的奇幻禮物宇宙，在「太空艙」內和您打卡，展開獵奇之旅，探索獨一無二的禮品。

顧客更可以港幣$25換購由日本TOPAWARDS ASIA團隊設計的限量週年慶禮物盒，及特色潮語貼紙一張，將「好Firm」、「Siu4」等港式潮語融入禮品當中，更顯本土特色！

另外，只需在銅鑼灣時代廣場LOG-ON購物滿港幣$250，即可參加「升空計時狂歡大派送」遊戲乙次，按到指定秒數便可免費獲得獎品乙份，獎品總值高達港幣$10萬元，包括AZPAC或American Tourister行李箱、Marshall藍牙喇叭、Polaroid或Fujifilm即影即有相機等等，數量有限，送完即止！