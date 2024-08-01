LOG-ON 25週年慶 送總值10萬元獎品/為食妹打卡位/25款限定紀念品獨家發售

LOG-ON迎來25週年，為慶祝品牌踏入第25年，LOG-ON將於8月1日至21日舉辦LOG-ON 25週年慶，於銅鑼灣時代廣場打造3大期間限定打卡位，有太空MF Bear、為食妹以及毛穴撫子，更聯乘16個時尚品牌，推出超過25款週年限定紀念品獨家發售！不可錯過「LOG-ON升空計時狂歡大派送」，大送總值港幣10萬元的豪華禮品！
三大期間限定打卡位 玩遊戲嬴總值逾$10萬元大獎
第一站：MF Bear奇幻禮物太空站 大派逾十萬元禮品
以搜羅地表最強，用心製作最新、最潮、最個人化的禮物為使命的MF Bear，藉着LOG-ON踏入25週年，以超時代酷炫太空造型登場，太空MF Bear會帶您進入充滿靈感與創意的奇幻禮物宇宙，在「太空艙」內和您打卡，展開獵奇之旅，探索獨一無二的禮品。
顧客更可以港幣$25換購由日本TOPAWARDS ASIA團隊設計的限量週年慶禮物盒，及特色潮語貼紙一張，將「好Firm」、「Siu4」等港式潮語融入禮品當中，更顯本土特色！
另外，只需在銅鑼灣時代廣場LOG-ON購物滿港幣$250，即可參加「升空計時狂歡大派送」遊戲乙次，按到指定秒數便可免費獲得獎品乙份，獎品總值高達港幣$10萬元，包括AZPAC或American Tourister行李箱、Marshall藍牙喇叭、Polaroid或Fujifilm即影即有相機等等，數量有限，送完即止！
第二站：LOG-ON X為食妹「Chill」Hea之家 獨家為食妹商品及首推毛公仔盲盒
從禮物宇宙回到地球當然要去探望一下為食妹！炎炎夏日，貪吃的為食妹就是宅在LOG-ON X為食妹「Chill」Hea之家中，享受著炎炎夏日的清涼！一臉吃貨表情的廚師為食妹，和吃飽準備睡覺的睡衣為食妹的「特大版」毛公仔都在客廳等著您合照，十分過癮！購買Plastic Thing 產品滿指定金額，即送一張集郵卡(每日限量，先到先得，送完即止)，讓各位Fans收集會場限定一共23款為食妹 x LOG-ON特別版紀念印章，證明你曾到訪為食妹之家一遊！
是次LOG-ON X為食妹「Chill」Hea之家更推出一系列香港獨家商品，當中包括首次推出的毛公仔盲盒、為食妹紙巾套、為食妹磁石貼隨身鏡、Plastic Thing貼紙套裝、為食妹立體卡等，每個造型都可愛非常，送禮或收藏都十分合適，為食妹Fans不容錯過！
第三站：毛穴撫子七夕星球
適逢LOG-ON 25週年慶重疊七夕節，LOG-ON帶大家來到毛穴撫子七夕星球！織女撫子跟牛郎撫子約會，大家還可以穿上牛郎織女服裝一起拍照！上載照片到Instagram即可獲得毛穴撫子大米面膜一片。購買任何產品更可換取七夕許願刮刮卡，刮出豐富獎品！
聯乘16個時尚品牌 25款週年限定MF Bear紀念品獨家發售
除了為食妹和毛穴撫子外，同場更有萌度爆表的Sonny Angel和LuLu豬兩大產品專區，LOG-ON亦破天荒聯乘16個來自香港、台灣、日本、韓國、泰國知名時尚品牌，推出超過25款週年限定紀念品獨家發售。聯乘品牌包括Moleskine、Verbatim、hellolulu、thecoopidea、TRAVELER'S COMPANY、POLAB、BANANAL.、PLEATSMAMA、THANN等，涵蓋相機、手機配件、個人護理、手袋背包、文具，實用與美觀同時兼備，滿足您日常、戶外和旅遊不同需要，無論送禮自用都尋找到獨一無二的禮物！
率先睇精選MF Bear限定紀念品：
《LOG-ON 25週年慶》詳情
日期： 2024年8月1日至8月21日
時間：10:30am –10:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫