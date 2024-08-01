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2024-08-01 08:00:00

KKDAY $1瘋搶日第一彈！開搶$1米芝蓮川渝二人套餐/螢火蟲探索+農莊體驗/360纜車門票

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KKDAY $1瘋搶日第一彈！開搶$1米芝蓮川渝二人套餐/螢火蟲探索+農莊體驗/360纜車門票

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10:00am準時開搶！8月KKDAY推出$1瘋搶日第一彈，有昂坪纜車門票、變形金剛套餐、米芝蓮川渝二人套餐等！吸引各位大搶各種餐飲優惠及體驗，想知要點搶，即睇內文了解詳請！

$1瘋搶｜香港昂坪360纜車門票

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*適用於預訂2成人送1位3 – 11歲小童

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使用日期：2024年8月2日至12月31日

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$1瘋搶｜Transformers The ARK 銅鑼灣旗艦店

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KKday 優惠: HK$120/2份，平均HK$60/份（原價HK$240/2份）

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主菜（4選1）：安格斯芝士堡/ 蟹肉牛油果堡/ 海鮮戰鬥組披薩/ 松露蘑菇披薩

飲品 （3選1）：大黄蜂/ 黑洞之旅/ 黑牛戰士

使用日期：2024年8月2日至9月30日

地址：銅鑼灣羅素街 38 號地下及1樓

$1親子遊｜自然生態螢火蟲探索 + 文化導賞 + 農莊體驗

KKday優惠：HK$1/位 （原價HK$588/位）

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出發日期：8月4 / 11 / 18 / 25日

費用包括: 行程內之交通、餐費及導遊服務費、旅遊平安保險港幣10萬元正

$1瘋搶｜呇 Qi House of Sichuan｜灣仔/ 鰂魚涌

連續四年獲得米芝蓮一星的餐廳，$1食米芝蓮川渝二人套餐！

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前菜- 酸辣湯 / 粟米羹（2選1）+ 龍抄手 / 棒棒雲吞（2選1）

主菜 - 酸菜魚(細) / 重慶雞（2選1）+ 薑牛 / 薑雞 / 宮保雞丁（3選1）+ 白飯

甜品 - 流沙奶黃包

用餐時間：18:30 - 22:00

使用日期：2024年8月2日至9月15日

分店地址：

灣仔莊士敦道60號 J Senses

鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈2樓

 

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