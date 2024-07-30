熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-30 10:30:47

BURBERRY希慎開美妝專門店 入手最新亮澤唇膏/香氛體驗空間

分享：
BURBERRY希慎開美妝專門店 入手最新亮澤唇膏/香氛體驗空間

BURBERRY希慎開美妝專門店 入手最新亮澤唇膏/香氛體驗空間

adblk5

Burberry Beauty最近於希慎廣場開設港島區首間美妝專門店，店內有一系列彩妝產品，由深受歡迎的亮肌粉底，到以時裝展為設計靈感的華麗美妝和唇色，更有全系列香水，店內特別設有香氛體驗空間，讓大家坐下來好好感受不同香氣。

新店以啞緻金色色調點綴空間，專門店亦特別設有Signature Experience Lounge 香氛體驗空間，顧客可於香氛體驗空間挑選Burberry的各款香氛，包括深受歡迎的Burberry Goddess Eau de Parfum 香氛、盡顯動感活力的Burberry Hero Eau de Parfum男士香氛，以及奢華的Burberry Signatures香水系列。

香氛體驗空間採用啞緻金色牆身設計，奢華典雅。

香氛體驗空間採用啞緻金色牆身設計，奢華典雅。

美妝專門店帶來Burberry款式最齊備的美妝產品，包括全新推出的Burberry BRIT Shine唇膏系列，這款唇膏柔滑易推，可以按需要塗抹層疊，霜狀質地在雙唇形成一層保濕屏障，避免雙唇變乾，即使唇部敏感也能使用。結合深邃豔麗的唇色和立體光澤，有效撫平唇紋，塑造持久飽滿豐盈唇妝，而且長效顯色。

adblk6
Burberry全新推出Burberry BRIT Shine唇膏。

Burberry全新推出Burberry BRIT Shine唇膏。

唇膏共有15款唇色，靈感源自Burberry的英國文化傳統，包括取材自Burberry風衣顏色的Heritage Honey、呼應英式下午茶傳統的Tea Party，以及從倫敦兩大標誌性地區取材的Kensington CrushPimlico Sunset

Burberry BRIT Shine唇膏系列共有15款唇色。各$340

Burberry BRIT Shine唇膏系列共有15款唇色。各$340

另一款新品是Burberry Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF15 ，採用品牌獨有的創新「Trench Coat」技術，由經典風衣的革命性布料汲取靈感，氣墊粉底在肌膚形成一層防水透氣的薄膜，確保配方透氣輕盈、抗汗貼服且持妝，締造持久啞緻妝效。

Burberry Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF15 $540

Burberry Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF15 $540

持妝霧柔風衣氣墊粉底防風防水，現場有機器，模擬大風及下雨情況，只要在手背拍上粉底，即可體驗粉底不脫妝的功力。

持妝霧柔風衣氣墊粉底防風防水，現場有機器，模擬大風及下雨情況，只要在手背拍上粉底，即可體驗粉底不脫妝的功力。

Burberry Signatures 香氛系列

Burberry Signatures香氛系列封存英倫精髓，10款香氣靈感源於古蹟與藝術、自然元素和怪誕色彩，並呈現對細節及工藝的注重。瓶頸上的蝴蝶結以優質的意大利皮革製作而成，瓶蓋則由相同於Burberry 風衣上的鈕釦材質造成。

Burberry Signatures香氛系列封存了英倫精髓 HAWTHORN BLOOM香氛：早春的約克郡(Yorkshire countryside)景觀激發了這種花香，晨曦光線融化脆弱冰霜的氣息，結合踏入新季山楂盛開的清香。
Burberry Beauty 希慎廣場專門店

Burberry Beauty 希慎廣場專門店

Burberry Beauty 希慎廣場專門店

地址：銅鑼灣希慎廣場1 106 號舖