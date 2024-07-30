BURBERRY希慎開美妝專門店 入手最新亮澤唇膏/香氛體驗空間

Burberry Beauty最近於希慎廣場開設港島區首間美妝專門店，店內有一系列彩妝產品，由深受歡迎的亮肌粉底，到以時裝展為設計靈感的華麗美妝和唇色，更有全系列香水，店內特別設有香氛體驗空間，讓大家坐下來好好感受不同香氣。

新店以啞緻金色色調點綴空間，專門店亦特別設有Signature Experience Lounge 香氛體驗空間，顧客可於香氛體驗空間挑選Burberry的各款香氛，包括深受歡迎的Burberry Goddess Eau de Parfum 香氛、盡顯動感活力的Burberry Hero Eau de Parfum男士香氛，以及奢華的Burberry Signatures香水系列。