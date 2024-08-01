bonaqua「簡生活‧揀獎賞」盛夏大抽獎 贏雙人來回東京機票+富士山一日遊/ 與Ivy So@COLLAR互動體驗

為鼓勵大家「簡化生活」，bonaqua推出連環獎勵計劃「簡生活‧揀獎賞」，只要購買bonaqua產品，即有機會贏取一系列獎賞，包括雙人來回東京可持續綠色之旅、與COLLAR「仙氣擔當」Ivy So、「跳高女神」楊文蔚零距離互動！不可錯過儲分揀獎賞，換取與楊文蔚創辦的品牌 Aim Higher C-lub聯乘的一系列生活小物，即睇內文了解詳請！

「簡生活」抽獎活動 贏雙人來回東京可持續綠色之旅

即日起至9月30日，於指定商戶購買任何bonaqua礦物質水產品滿$20或以上，登入或開立COKE+會員帳戶並上傳收據，即可參與「簡生活」大抽獎以及自動參與儲分計劃。

是次「簡生活」大抽獎將分兩輪舉行，大獎為雙人來回日本東京機票連可持續綠色之旅，當中包括捐款碳抵銷計劃，贊助減排項目，更賞你富士山人氣自然體驗一日遊，實行一邊玩一邊嚮應可持續生活（兩輪共 2 名中獎名額）！二獎是香港綠色主題酒店雙人度假住宿套票（兩輪共 10名中獎名額）。每名 COKE+ 帳戶上載收據次數不限。

第一輪抽獎活動日期：2024 年7月31日至8月28日

第二輪抽獎活動日期：2024年8月29日至10月1日。

「隨時加賞」大抽獎 有機會與 Ivy So、楊文蔚零距離互動

符合指定條件，便可參與額外的「隨時加賞」抽獎活動，並在「簡生活‧揀獎賞」儲分計劃獲得雙倍積分，換領精選禮遇。

即日起至8月13日期間，在7-Eleven便利店、惠康超級市場購買bonaqua礦物質水產品滿20元以上的成功登記單據，除了「簡生活」大抽獎之外，更會自動參與「隨時加賞」抽獎活動，無須另行登記。