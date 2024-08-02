今日(8月2日)下午3時開搶！「燚」鐵板燒套餐買一送一，低至人均$194食季節限定鐵板海鮮六道菜，有時令刺身、鐵板海鮮、澳洲牛及海膽炒飯等美食。龍蝦和牛鐵板套餐同樣有買一送一優惠，$394一位歎法國蠔皇、原隻青龍蝦及M9和牛！即睇內文了解詳請。
兩位20多年經驗，前酒店日本菜大廚、歐洲回流法國菜大廚主理，大玩法日fusion鐵板燒，每道料理擺盤儼如法國菜般精緻。設多款omakase套餐及單點，細心依食客進度逐道菜呈上，可放心慢食兼欣賞大廚功架。大量日本直送海鮮、肉品食材。
憑Mastercard信用卡簽賬，預訂本地玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,000，輸入優惠碼「KKDMC100」，即享HK$100折扣。
季節限定鐵板海鮮六道菜
包括： 季節限定沙律、前菜、精選刺身、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒/美國安格斯牛肉薄燒卷/宮城縣厚切黑豚扒、黑松露海膽海鮮炒飯、菊花豆腐白麵豉湯、精選甜品
【KKday快閃限量搶 –買一送一】季節限定鐵板海鮮六道菜 （12:00 – 16:00）
KKday 優惠: HK$388/2位，平均HK$194/位（原價 HK$776/2位） （現場另收加一服務費）
立即預約：請按此
「龍蝦和牛鐵板」九道菜套餐
有機雜菜沙律、白松露魚子醬蘭黃溫泉蛋、法國蠔皇Gillardeau no. 1生蠔、原隻煙燻青龍蝦*、大連鮑魚*、澳洲M9和牛牛柳粒、海鮮麵豉湯、黑松露海膽海鮮炒飯、季節精選甜品（*食物款式會因應貨源或季節而調整）
【KKday快閃限量搶 –買一送一】「龍蝦和牛鐵板」九道菜套餐（17:00 – 21:00）
KKday 優惠: HK$788/2位，平均HK$394/位（原價 HK$1,576/2位）
（現場另收加一服務費）
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024年8月2日15:00至8月8日23:59
用餐日期：2024年 8月2日至11月30日
地址：大埔翠樂街11號美豐花園地下10號舖