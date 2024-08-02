鬼節｜農曆七月十四鬼門關大開 10個習慣變禁忌 睇定日期出夜街要小心！

鬼節｜農曆七月十四鬼門關大開 10個習慣變禁忌 睇定鬼節日期出夜街要小心！

農曆七月鬼節禁忌：說「鬼」 廣東話博大精深，「鬼」字除了字面上的意思，還可混合在日常生活中使用，例如「好鬼煩」「衰鬼」、「酒鬼」等都屬不少人的口頭禪。而在鬼節的時候，由於四處都充滿鬼魂，因此需要最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話，以免鬼魂聽到後跟在你身邊！ 農曆七月鬼節禁忌：隨意搭膊頭 據說人們身上有三把火，分別在頭頂和左右肩膀各一，只要其中一把火熄滅，便會變成容易被鬼魂上身的對象。因此切忌隨意亂拍他人肩頭，以免拍熄對方的火，吸引鬼魂的到來。 ▼6條農曆七月鬼節撞鬼行山路線▼

農曆七月鬼節禁忌：吹口哨 不少人都有吹口哨的習慣，除了用來吸引異性，還作為放鬆用途。但在鬼節的晚上吹口哨，卻會變成一種暗號，容易招來鬼魂接近，甚至「喜歡」而跟隨。 農曆七月鬼節禁忌：夜間游水 炎炎夏日最適合游水解暑，但不少事故都發生於海灘或泳池中，在鬼門關開的時候，鬼魂會在水裡玩抓腳的遊戲，有機會造成意外，因此在晚上最好不要去游水，直至鬼節結束才回復游泳的習慣吧！