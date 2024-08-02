食遊記 | 深圳鹽田區美食 | 即炸爆汁乳鴿 熱門手信老婆餅 人均200元海鮮大餐

港人深圳常多去羅湖、福田及南山，深圳東面鹽田區像遭受忽略，自蓮塘口岸及深圳地鐵8號線開通後，去該區就更方便。先從上水站乘小巴59S達蓮塘口岸，過關後穿商場落地面行左手面到地鐵站至鹽田墟站，出B出口後望蔚藍假日雅苑直行2分鐘至首店盞記光明乳鴿。

即炸乳鴿連骨都入味

步出站後，地廣人稀，盡多三四層樓宇，嗅起一股海洋氣息，入店前見寫28種香料，15年沉澱橫額，觀紅燒乳鴿相片己食指大動，落單後即叫即炸，等約5分鐘中上枱。香氣四溢，皮直脆身，一咬，肉嫩汁豐，肉吸盡鹵汁香味，軟骨也可食掉，蘸淮鹽更添惹味，筷子夾食不感過癮，拿上手一口咬鴿髀才為滿足。除乳鴿即炸外，叉燒煲仔飯亦即煮，叉燒連肥帶瘦，軟腍不乾，飯面上炸薯仔粉糯，飯粒分明，刮底飯焦啡黃，脆而不乾，細看餐牌加10元飲盅燉湯，如海底椰燉瘦肉、蟲草花燉瘦肉等。