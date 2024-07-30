親子好去處2024｜5大親子玩水熱點推介 水上波波池/泡泡大戰 任何年紀都啱玩

夏日熱辣辣，最近幾乎日日都達30度以上，大人都快熱到受不了，更何況小朋友？既然如此，不如發掘玩水熱點消消暑！以下介紹5個適合親子玩樂的濕身蒲點，有大型的水上充氣城堡、有水中波波池，甚至障礙賽！想輕鬆與幼兒玩樂的也有推介，可按孩子年紀選擇程度，玩樂期間隨時更有攝影師小朋友影寫真留念打卡，值得一去，齊齊享受夏日風情！

愉景灣Splashtopia 由新加坡著名親子品牌Kiztopia旗下、佔地超過4萬8千呎的沙灘充氣樂園Splashtopia，近日正式登陸愉景灣大白灣沙灘。當中設有9大巨型充氣彈床遊樂區，並以水底世界主題為主。其中最吸晴莫過於高達10米高的巨型滑梯，以及水中波波池，大人細路都啱玩。另有水戰激鬥區及水上障礙賽，在水上競速奔馳，相當考體力，小朋友當然也放足電。趣味十足加上風景宜人的愉景灣，極有渡假風味，適合一家大小放假玩樂，共享天倫樂。

上水Skechers Summer WaterPark 位於上水，佔地6萬呎、全港最大的戶外吹氣城堡水上樂園，上月尾才剛剛新開幕。場內設有大型充氣城堡、滑水梯、波波池、水上競技走廊等，刺激又好玩！同場更特設泡泡大戰專區，每2小時舉行一次泡泡派對，由機器噴出大量泡沫仿雪，清涼得來，亦相當打卡able。另有水肺潛水學校到場教授小朋友化身小小美人魚，開放日子到9月尾，要把握時間遊玩！

海洋公園夏水禮 想玩水，又怎少得每年矚目的海洋公園夏水禮？今年園內特設「充氣障礙賽」，集合多重刺激關卡，可供親子組隊齊齊挑戰爬上爬落闖關，另有消暑動感嬉水區，以及「雪碧透心涼大本營」，巨大化裝置會定期噴出水花，助你秒速降溫。同場亦有眾多表演項目，及全新煙火效果「光影盛夜」等，同渡快樂暑假。

荔枝角13th playstation 小朋友年紀尚小，怕戶外活動太刺激？可考慮小型playhouse！這間位於荔枝角的遊樂場，佔地1,300呎，除室內設有波波池、沙池等玩樂設施外，更設有400尺的特大露台，並有簷篷遮蔭。於7至8月暑假期間，不定時會在露台外舉辦親子夏水禮活動，包括有充氣水池、水槍、水桶、泡泡等提供，供幼兒玩水，好玩又消暑。玩累了換件衫，亦可進室內繼續玩波波池。場內間中有專業攝影師駐場，隨時可獲贈數張孩子的專屬精美水著寫真！

荔枝角13th playstation親子夏水禮，有充氣水池、水槍、水桶等玩意。