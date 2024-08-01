親子好去處｜5個暑假職業體驗活動介紹 著漢服扮中醫/意粉屋學整pizza 做個小店員！

小朋友總愛扮鬼扮馬，一下子是廚師、一下子是醫生……不如試試實現他們的夢想！不說不知，近來市面愈來愈多針對兒童的職業體驗活動，有小小中醫師、小小點心師傅，甚至產品研發等，非常多元化，體驗之餘亦學到不少書本以外的知識，值得一試。
暑假職業體驗活動｜中醫師
由非牟利團體全仁中醫CMA舉辦，在荔枝角的大型實景中醫藥親子工作坊，可讓4至10歲的小朋友穿上漢服，化身成小小中醫師，跟隨註冊中醫師學習望聞問切的中醫藥常識，更可嘗試自己執藥材，用藥盅搗碎藥材，再製作成獨一無二、隨身攜帶的小香囊。當然不少得可參觀中醫診所、中央藥房及煎藥房等，內容超豐富！一個價錢，成家都有得玩，性價比夠晒高。
暑假職業體驗活動｜產品研發師
人人都貪靚，但又知唔知我們日常用的唇膏、沐浴露點整？這個專為兒童而設的實驗性工作坊，透過做實驗，讓孩子研發自己調製的天然有色唇膏、多泡天然沐浴球，從中學習睇成分及動手能力，成品更可以拿回家慢慢用，玩得開心又有禮物收！
暑假職業體驗活動｜烏冬師傅
小朋友都愛吃鳥冬，但有無想過親手和他們製作自己的味道呢？日式餐廳山本屋近來每逢周六，都會在尖沙咀及圍方2間分店舉辦手打烏冬親子工作坊，更請來日藉師傅親自教授！全程由師傅手把手教學，用上日本小麥粉麵團製作好味烏冬，並設有廣東話翻譯。整完更會以店內獨特湯底及獨創砂鍋燉煮，供大家即場品嚐！除了以親子形式教學，工作坊亦接受以包場形式開班，絕對是親子好去處。
暑假職業體驗活動｜薄餅廚師
食完烏冬，仲有pizza。由意粉屋專業廚師授教，小朋友可在專屬VIP房內製作個人專屬薄餅，更特設小廚師名牌，完成薄餅後可獲「薄餅小廚師證書」，工作坊最平每位$180，可一嘗薄餅師傅滋味，更附送飲品及現金優惠券，相當超值。
暑假職業體驗活動｜點心師傅
由荃灣帝盛酒店的點心師傅教授，預先準備好的燒賣餡料，再供親子齊齊落手落腳包燒賣，簡單又好玩！最後更可品嚐成品及其他點心套餐，計落價錢就咁食飯都抵！而小朋友玩得開心又食飽飽，非常滿足。
除了以上活動外，更有貓店小店長、花店小店長、小小飛機師、小小牙醫體驗日、麥當勞打工團等，部分年齡要求較高，起碼4歲以上才可參與。有興趣可以多搜尋關鍵字，幫小朋友體驗不同職業，及早做好生涯規劃！