親子好去處｜大欖燒烤化身3萬呎恐龍水上樂園！$276任食任玩11小時連燒烤

炎炎夏日，想帶小朋友出街玩又怕太熱？一於去大欖燒烤（大埔店）全新恐龍水上樂園，3萬呎的空間提供 8 大主題的遊戲設施，包括有 7 米高滑水梯、攀爬式障礙物彈床、打卡一流的波波池等。午晚兩個不同時段分別提供精緻輕食甜品放題以及任食燒烤，$226 起即可由早到晚全日盡情享用場內多個不同的主題遊樂設施及各種美食，週末更可玩盡最多 11 小時，讓大家享受愉快輕鬆的夏日假期，即睇內文詳情！

恐龍主題水上樂園 8 大遊樂設施

大欖燒烤（大埔店）佔地 14 萬呎，今次將其中 3 萬呎劃出化身成大尾篤恐龍水上樂園，園內以恐龍為主題，結合動物的元素，推出多款充氣水上設施，為各位家長小朋友，以及不同年齡層的遊客打造出一個充滿愉快的水上樂園。樂園共有 8 個充氣主題設備，絕對能讓大人小朋友都樂而忘返！包括恐龍世界裡高達 7 米的滑水梯、色彩繽紛充滿攀爬式障礙物的叢林探險；若想為小朋友打卡影相，也可在亞馬遜河流之旅坐上腳踏艇，或是在池上的彩色波波打卡玩樂，還可帶小毛孩一起下水遊玩，放鬆一下。

水上活動外，也可選擇低難度的跳跳小飛象彈跳床，以及矮身的蘑菇森林及綠野仙蹤滑梯，即使是大人也能讓小朋友可以安心遊樂，來一個小 break。園內還有設置泡泡噴灑器，不定時在周遭噴灑泡泡，為各位解溫消暑，增添玩樂氣氛。無論是喜歡刺激的玩法，還是想與親人享受悠閒的時光，都定能找到最適合的娛樂選擇。

不單止遊玩設備，大尾篤恐龍水上樂園今次更特設了尋寶遊戲，只要在園內找到了指定物品，即可換取恐龍造型的噴水槍一支，增加與大家玩樂的刺激與互動性。現場設有更衣室、沖身區及儲物櫃，以及提供吹風機，環境整潔乾淨，來樂園放下行李更衣即可輕鬆遊玩，讓遊客享受愉快的水上時光。