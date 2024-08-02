親子好去處｜商場充氣城堡合集：東港城x Kiztopia、新城市廣場Minions瀡滑梯

暑假來臨，各大商場推出各種主題充氣城堡活動，適逢巴黎奧運開幕，不少更採用運動競技作主題「應節」，有障礙賽、充氣迷宮、空中灌籃等，適合3至12歲兒童及親子玩樂，讓大人細路齊齊化身運動選手，參與不一樣的運動會！
商場充氣城堡｜東港城 x Kiztopia
東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會來了！最大亮點包括5,300呎的巨型充氣彈跳城堡、80米跑道障礙賽、6.5米的巨型滑梯等，挑戰小朋友的膽量和毅力！場內亦特設9大彈跳運動體驗，包括田徑飛躍快線、空中灌籃波波池、兒童馬術爭霸戰、巨型足球鏢靶大挑戰等，得分最高的3位神射手更可獲特別禮品！一於讓小朋友出身汗放電吧！記得每節名額有限，先預訂有著數！
商場充氣城堡｜荃灣廣場 輕功水上飄競技樂團
荃灣廣場也有輕功水上飄競技樂團，繽紛的充氣裝置，讓小朋友在冰感像真的仿水面上鍛鍊平衡力，不濕身也能消消暑。另有KIDS FIT 追逐運動體驗區及戶外親子充氣障礙賽，小朋友可在兒童運動教練的專業指導下參與「全港兒童追逐運動會」，當中集跑步、捉迷藏、障礙賽多個元素於一身，孩子也能盡情放電，揮灑汗水！
商場充氣城堡｜新城市廣場 X《壞蛋獎門人4》
超級英雄及Minions迷你兵的粉絲集合，一班迷你兵最近選址新城市作為秘密特訓基地，只要通過所有關卡，即可得到認證，正式成為迷你特工，其中「迷你兵團反轉基地」有7大互動好玩場景，包括碌保齡球、瀡滑梯等，刺激又好玩！
商場充氣城堡｜荷里活廣場 Mr. Men Little Miss 迷你運動會
荷里活廣場則有「Mr. Men Little Miss 迷你運動會」，設有5大運動主題玩樂關卡，包括色彩繽紛嘅彈床、7米高滑梯連波波池，還有攀山充氣迷宮、迷你足球訓練場、田徑障礙賽道等，考驗小朋友的身手同膽量，更考體能！Mr. Men Little Miss 中人氣角色Mr. Happy、Little Miss Naughty、Mr. Bump亦會穿梭樂園各個角落，隨時有得打卡！