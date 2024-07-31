以酸種麵包聞名的Baked，於最新堅尼地城分店首設手工精釀啤酒廠，釀製 Baked Brewery啤酒並首推手工酸種薄餅！由即日起至八月尾，餐廳推出「炎夏平日晚市限時優惠」，於堅尼地城分店有一系列優惠，除了可以$199食Pizza放題，任食任飲多款酸種薄餅和手工精釀啤酒外，更有酸種Pizza買一送一及全晚歡樂時光優惠，想知詳請即睇內文！

周二優惠｜買一送一手工酸種薄餅

每週二可享「買一送一手工酸種薄餅」優惠！Baked酸種薄餅以擁有55年歷史的家族酸種，用上72小時製作而成。

必點招牌薄餅包括「Drunk Off The Vodka」（HK$195），配有Nduja辣肉伏特加醬、馬蘇里拉芝士和辣椒片，以及「Living The Dream」（HK$240），配有巴馬臣火腿、羅勒青醬、焦糖洋蔥、辣椒油、馬蘇里拉芝士和帕馬森芝士，每一口都令人回味無窮。

更有兩款素食選擇，包括經典的「Margarita」蕃茄芝士薄餅（HK$185）和「Dreamer」（HK$190）配有烤茄子、火箭菜青醬和番茄醬。

此優惠可適用於超過兩個薄餅，亦可選擇兩款不同口味薄餅，價格將收取較高價者，可享有免費同等價格或價格較低之薄餅。

優惠供應日期：即日至八月尾

周三優惠｜「 HAPPY ALL NIGHT LONG 」全晚歡樂時光

每週三 Baked 堅尼地城分店將延長歡樂時光至餐廳關門！即日起的每個下午4時起，$50即可享用Baked Brewery 手工精釀啤酒、精選葡萄酒、雞尾酒和烈酒，更可免費享用指定小食！熱愛飲手工啤的你一定要來盡興一番！

堅尼地城分店以外的全線分店，亦同樣有BAKED HOUR 歡樂時光，每天下午4時至7時，Baked Brewery 手工精釀啤酒、精選葡萄酒、雞尾酒和烈酒每杯 HK$50，並提供免費小吃。

優惠供應日期：即日至八月尾

周四優惠｜ $199 享用 90 分鐘無限任點手工酸種薄餅及手工精釀啤酒

由８月1日起，各位大胃王可以盡情享用無限量薄餅！每週四Baked 堅尼地城分店可享用「任點手工酸種薄餅及啤酒」優惠！每人只需 HK$199，即可於90分鐘內無限享用餐牌上所有新鮮即焗的酸種薄餅，搭配清爽的 Baked Brewery 手工啤酒，絕對是炎夏不容錯過的優惠！

留意優惠只限堂食，同檯客人亦需全部點選此優惠，兩位客人可同時點最多一個薄餅；四位客人可同時點兩個薄餅，需完成食任點食物或飲品後才可叫另一份，以免造成浪費。

優惠供應日期：8月1日至29日