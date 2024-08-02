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2024-08-02 10:30:00

著數優惠｜尖沙咀海港城開倉 Reebok服飾鞋款低至$50/VERSACE等名牌香水4折起

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著數優惠｜尖沙咀海港城開倉 Reebok服飾鞋款低至$50/VERSACE等名牌香水4折起

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海港城展銷集熱賣時尚休閒服飾及各類香氛！即日起一連6日海港城舉行時尚休閒服飾開倉，各大品牌服飾包括Reebok, Champion, Dickies, RIPNDIP等，更有Joy&Peace鞋履、arena泳裝以及行李箱都大劈價發售，即睇內文了解詳情！

時尚休閒服飾熱賣

尖沙咀海港城Bazaar將於即日起至8月5日舉行開倉特賣，運動品牌T-shirt價格低至$99，品牌包括Reebok、Champion、Dickies、RIPNDIP等。Dickies袋款價格從$120起，GOLA的斷碼鞋價格劃一$50。還有Joy & Peace的女裝鞋$298起，平底鞋、高踭鞋、皮鞋、波鞋都有。購買2對可以享受額外九折，購買3對可以享受額外八折。與朋友一起選購更划算。

卡通行李箱低至$499，$160起即可入手arena男/女/童裝泳衣，同場更有Reebok的休閒服飾及鞋款價格亦從$50起！

購買越多，額外折扣就越多，購買2-3件商品即可享受九折，購買4件可享八五折，購買5件商品可以享受八折。

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此外，Champion的精選T-shirt限時優惠價格為$99/件，袋款及配飾價格從$169起，Joy&Mario的精選女裝鞋價格為$299起，Lee的牛仔褲特價為$199！

同場更有多款名牌香水的價格4折起，包括VERSACE, DSQUARED2, MOSCHINO, Missoni等。不可錯過意大利品牌ACCA KAPPA的香氛系列、身體護理、頭髮護理、髮刷及髮梳等會場價發售。以上的商品，購買滿$600可以減$50，購買滿$800可以減$100，購買滿$1400可以減$200。

即睇現場貨品一覽：

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