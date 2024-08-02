海港城展銷集熱賣時尚休閒服飾及各類香氛！即日起一連6日海港城舉行時尚休閒服飾開倉，各大品牌服飾包括Reebok, Champion, Dickies, RIPNDIP等，更有Joy&Peace鞋履、arena泳裝以及行李箱都大劈價發售，即睇內文了解詳情！

時尚休閒服飾熱賣

尖沙咀海港城Bazaar將於即日起至8月5日舉行開倉特賣，運動品牌T-shirt價格低至$99，品牌包括Reebok、Champion、Dickies、RIPNDIP等。Dickies袋款價格從$120起，GOLA的斷碼鞋價格劃一$50。還有Joy & Peace的女裝鞋$298起，平底鞋、高踭鞋、皮鞋、波鞋都有。購買2對可以享受額外九折，購買3對可以享受額外八折。與朋友一起選購更划算。

卡通行李箱低至$499，$160起即可入手arena男/女/童裝泳衣，同場更有Reebok的休閒服飾及鞋款價格亦從$50起！

購買越多，額外折扣就越多，購買2-3件商品即可享受九折，購買4件可享八五折，購買5件商品可以享受八折。