英國深度遊｜六大英國手信推介2024 超市都買到！

隨著身邊越來越多親友移居英國，我們都多了機會前往英國探親旅遊。相比起港人喜歡的日、韓、台、泰，英國的確不是典型的購物天堂，食物亦未必適合亞洲人口味。但只要認真搜尋一下，還是會找到富英國特色的手信，以下推介八款英國食物，非常適合當作手信，而且很多都在大型超市有售。

1.Whittard of Chelsea茶包

Whittard of Chelsea是英國百年茶葉品牌，現在還有朱古力粉及咖啡產品。茶葉方面，可選購散裝茶或茶包。包裝也有分普通裝及精緻裝，兩者會有價格上的差別。他們的英式玫瑰茶及白桃烏龍都很推薦。夏季時期更會推出冷泡茶系列，適合喜歡水果茶的朋友。另外，他們也有跟愛麗斯夢遊仙境聯乘推出產品，有不同款式的茶具，書迷不能錯過。

2.yorkshire 茶包

yorkshire茶品牌也是過百年歷史，他們家的產品在各大超市有售。他們的紅茶包很適合製作港式奶茶，而且價格便宜，大約港幣￡5就有200個茶包。除了紅茶出色，他們的原味餅乾茶也很有名，飲起來有茶香，同時有餅乾牛油香的味道。

3.Hotel Chocolat 朱古力

英國人喜歡各式甜點，Hotel Chocolat是英國高級朱古力品牌，在Outlet或大商場都很容易找到他們的分店。Hotel Chocolat的種類和口味有很多，包裝亦很精緻，適合送禮。除了朱古力外，店鋪也有朱古力粉及雪糕出售，什至有推出素食者食用的朱古力。