一年一度美食博覽回歸！今年將於8月15日至19日在灣仔會展舉行。今年設有美食博覽公眾館及尊貴美食區，同場亦舉行多個展覽包括家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽等，最平$10即可同時參觀多個展覽，即睇詳情！

今年一共有6個展覽同期舉辦：美食博覽公眾館設「美食薈萃廊」和「尊貴美食區」，將展示多個知名品牌及環球特色美食。同時，今年特別設立跨展主題日，包括「大江南北之旅」、「Happy Friday」、「日韓直送」及「身心靈健康週末」。焦點產品包括來自大江南北特選預製菜、共慶周五之選 —— 歐洲直送加冰即飲鷄尾酒及五糧液酒心朱古力、日韓美食 —— 日本酥皮鯛魚燒和韓國熱賣的香蕉奶，以及迎合健康潮流的台灣即食低脂低卡料理包。

另外，美與健生活博覽首設身心靈展區，帶來一系列照顧心靈的體驗及工作坊。家電．家居．博覽則涵蓋各式時尚生活品牌及文創手工藝品，今年特別與展商合作舉辦「第十屆家電．家居．博覽誌慶限定：Snoopy逐個捉」活動，慶祝Peanuts (Beagle Scouts) 50周年，只要在會場與指定Snoopy and friends角色打卡，即有機會換領特別版禮物。

美食博覽 2024 門票 最平$10 起 兩類人免費入場

今年的美食博覽提供多種門票選擇，包括可以進入多個不同展區的套票（包尊貴美食區），預售門票每位$36起（8月1日至14日）；正價為每位$40（8月15日至19日）。而普通門票則是每位$30，上午及晚間入場門票優惠價$10。3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。

美食博覽門票可在全線7-11、OK便利店或通過八達通App購買；普通門票除了在全線7-11、OK便利店或八達通App購買外，另可在會場入口收費站使用AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場；日間及夜間入場的優惠門票僅限於會場入口收費站使用AlipayHK、支付寶或八達通即場購買。