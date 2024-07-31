網上熱話｜港女為1事助男友整超詳細Excel表 最後仍分手收場 網民：多餘！

開始一段關係可能唔難，但要維繫關係的話的確需要較多時間和心機，亦依靠雙方共同努力與經營。早前一位港女在討論區上心酸發文，指自己與前男友拍拖時，一直都用盡心機維繫感情，更因為1事而助男友整超詳盡的Excel表，豈料男友唔受落不突止，最後更毅然結束二人近10年的感情，引來大批網民留言熱議。

港女為1事助男友整超詳細Excel表 早前一位港女在討論區以婉惜語氣發文，指自己與前男友分手後，始驚覺自己一直以來「真係好傻」。她表示前男友因為自己住，需要自行購買日用品，而她認為「男人不嬲唔識格價，會洗好多冤枉錢」，因此「作為佢當時嘅另一半」、「為左幫佢減輕洗費，我自己上唔同嘅超市網，逐一去搵佢平時買開嘅產品，整左個格價表」，目的全為「希望佢可以慳得一蚊得一蚊，積少成多」。

分手收場結束近10年感情 事主花光心血制作Excel表格，但心水清的她其實都懷疑對方「睇都無睇過」，最後更在兩年後分手，結束二人近10年的戀情。事主憶述「十幾歲同佢拍拖拍到廿幾歲」，一直都「愛佢多過自己」，沒料到「原來一開始大家條路已經唔同」、「追又係我追，分手又係我提」，更感慨道「如果一切有得重頭黎過，我寧願無同佢開始過」。