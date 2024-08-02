網上熱話｜內地餐廳特制牛牛身分證 上菜一刻用1句簡介 網民：好殘忍！

相信大家身邊唔多唔少都會有幾個「食肉獸」，餐餐無肉不歡。不過，若然在你大口吃肉時，突然出現以下情況，未知你仲食唔食得落？內地一間專門食牛的餐廳近日特意為食材制作專屬的「牛牛身份證」，更會在上菜時用1句說話簡單介紹，令不少食客都認為餐廳這個做法十分殘忍！

圖片來源：Unsplash@Jose Ignacio Pompe

內地餐廳專門食牛 特制牛牛身分證 面對眾多同行競爭，不少餐廳為了能夠殺出一條血路，總會諗一些有趣點子吸引顧客幫襯。早前，一位內地食客就在社交平台分享一間內地專門食牛肉的餐廳，雖然食牛肉不算太過特別，但其特色就在於會特別為餐廳所用的食材制作身分證，意指餐廳中用來入饌的牛牛全部都有一張「牛牛身分證」！

上菜一刻用1句簡介 事主崩潰：含淚吃完 據事主分享的照片中，可見牛牛身分證上包含該牛隻的姓名、性別、種族、特點等，更清楚列明地址、出欄日期和到店日期，確保食客對餐廳的用料有足夠的認識。而在餐廳職員將餐點送上餐桌時，除了會連帶牛牛身分證給予食客，更會補充道「今天這頭牛剛到，大家吃的就是它」，又指「以後每天都是一頭新的牛，吃不完會做成牛肉醬」。聽到如此「真實」的菜式簡介，令食客不禁有些唔忍心，更揚言自己當時只好「含淚吃完」。