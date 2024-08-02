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生活
2024-08-02 10:03:00

生活易X FWD推MAX Health Shop 線上買逾2,000體檢+健康產品 迎新優惠送超市禮券/ Dyson風筒

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生活易X FWD推MAX Health Shop 線上買逾2,000體檢+健康產品 迎新優惠送超市禮券/ Dyson風筒

生活易X FWD推MAX Health Shop 線上買逾2,000體檢+健康產品 迎新優惠送超市禮券/ Dyson風筒

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生活易與FWD日前宣佈，推出全方位健康生活平台MAX Health Shop，網羅超過 2,000 項體檢服務及健康產品。FWD MAX會員更專享一系列迎新及獨家購物優惠，包括送超市禮券、Dyson風筒、吸塵機等。即睇詳情！

MAX Health Shop一網打盡超過2,000項體檢服務及健康產品，包括身體檢查、保健食品、家居健康等，來自逾100個健康保健品牌及超過70個專業醫療夥伴。網站亦提供一站式升級體驗，用戶只需登入平台，便可透過比較功能揀選最適合自己的醫療健康產品和服務，並即時作出預約，方便快捷。會員在下單時更可以MAX積分抵銷金額，實行「積分當錢使」。

FWD Care會員，即持有任何富衛危疾或醫療保單的客戶，除可選購平台上的醫療健康產品及服務外，更可享有一系列FWD Care會員獨家優惠和增值服務，包括護膚、塑形及中醫健髮等。相關產品及服務將由八月底起陸續登場。

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MAX Health Shop迎新推出多項限定優惠

為慶祝MAX Health Shop推出，平台將為FWD MAX會員呈獻多項限定優惠：

一買即送：超市禮券及FWD Health & Go三個月會籍

由即日起至20241031日，所有FWD MAX會員在平台內選購任何產品或服務，即可獲贈兩項迎新禮遇：HK$50超市現金券、FWD Health & Go三個月會籍（保健門診低至半價）

「活得精彩女性周年檢查」送行李喼或按摩墊

檢查涵蓋超聲波、癌症指標、孕酮或柏氏子宮頸液基薄片等73個項目，超值價HK$2,980，選購即送：St. Alexander II Polo Club20吋行李喼、或OTO護脊按摩墊

HK$50超市現金券 FWD Health & Go 三個月會籍（保健門診低至半價） St. Alexander II Polo Club 20吋行李喼 OTO 護脊按摩墊

二人全面體檢送人氣家庭電器產品

涵蓋包括癌症指標、心臟檢查、肝、腎、胰臟及甲狀腺功能等118項檢查，二人同行價 HK$8,400，選購即送：Dyson Supersonic 風筒HD15，或Dyson Digital Slim Origin輕量無線吸塵機，或 Dyson Pure Cool™空氣清新機TP00

多款熱賣保健品每周推出超低價優惠，低至三折

多個保健品牌人氣產品每星期以超低價發售，熱賣產品包括：滴雞精、益生菌，以及近期人氣保健品NMNNMN CYTOLOGICS 伊胞樂 Liposomeβ-NMN 18000 金裝 60 (β-NMN 純度100%)，原價HK$1,963，現以優惠價 HK$1,080發售

Dyson Pure Cool™空氣清新機TP00 Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機 • NMN CYTOLOGICS 伊胞樂 Liposome β-NMN 18000 金裝 60粒 (β-NMN 純度100%)