消暑對策｜夏日養生需「熱養」 5招以熱制熱方法 飲熱茶助解暑！

香港的夏天除了高温炎熱，同時潮濕多雨，因此不少人在夏天都會出現疲倦無力、食慾不振、失眠多夢等不適，比起飲用凍飲或吹冷氣，其實用「熱養」的方式更為有效！以下就教大家5招以熱制熱的方法，利用 「熱養」助解暑、袪濕！

消暑對策｜喝熱茶：解暑 不少人會在夏天飲用凍飲來降溫，但其實比起凍飲，熱茶或常温飲品更有效解暑。飲用熱茶不但有利尿的作用，有助身體袪濕，同時有效令毛孔擴張，促進汗腺分泌，以流汗的方式帶走體內熱量，從而幫助幫助降溫。

消暑對策｜運動：排汗 夏天運動一般比其他季節的排汗量較多，因而有助加速新陳代謝，同時排走體內多餘毒素，對去除暑熱有一定的幫助。不過需注意夏天最好不要選擇進行劇烈運動，同時建議在清晨或傍晚較清涼時才進行戶外運動，以防因高溫中暑。

消暑對策｜熱水浸腳：祛濕 夏天容易因潮濕的天氣及經常身處冷氣地方而讓體內積聚濕氣，而用熱水浸腳就有行氣活血的作用，有效促進血液循環，不但有助排走身體的濕氣，改善疲累無力、食慾不振等問題，同時還可以疏通經絡，令身體的五臟六腑得以調節。建議每晚洗澡後以42～45°C的熱水浸腳15~20分鐘，水量則以超過腳踝到達小腿為準，以便有效袪除體內濕氣。

消暑對策｜沖熱水涼：促進血液循環 有些人誤以為在夏天用凍水洗澡會有消暑降溫的作用，但其實在出汗的狀態下使用凍水洗澡，不但無法幫助降温，還會令全身毛孔迅速閉合，讓體內的熱量滯留在體內，從而引起各種疾病，而以熱水洗澡則可以通過擴張血管來促進血液循環，因此更推薦使用熱水或暖水洗澡來幫助散熱。