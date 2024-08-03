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生活
2024-08-03 13:00:00

消暑對策｜夏日養生需「熱養」 5招以熱制熱方法 飲熱茶助解暑！

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消暑對策｜夏日養生需「熱養」 5招以熱制熱方法 飲熱茶助解暑！

消暑對策｜夏日養生需「熱養」 5招以熱制熱方法 飲熱茶助解暑！

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香港的夏天除了高温炎熱，同時潮濕多雨，因此不少人在夏天都會出現疲倦無力、食慾不振、失眠多夢等不適，比起飲用凍飲或吹冷氣，其實用「熱養」的方式更為有效！以下就教大家5招以熱制熱的方法，利用 「熱養」助解暑、袪濕！

消暑對策｜喝熱茶：解暑

不少人會在夏天飲用凍飲來降溫，但其實比起凍飲，熱茶或常温飲品更有效解暑。飲用熱茶不但有利尿的作用，有助身體袪濕，同時有效令毛孔擴張，促進汗腺分泌，以流汗的方式帶走體內熱量，從而幫助幫助降溫。

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不少人在夏天都喜歡飲用冰水或凍飲。 但其實飲用熱茶對解暑更有效。 建議可因應需要沖泡養生茶。

消暑對策｜運動：排汗

夏天運動一般比其他季節的排汗量較多，因而有助加速新陳代謝，同時排走體內多餘毒素，對去除暑熱有一定的幫助。不過需注意夏天最好不要選擇進行劇烈運動，同時建議在清晨或傍晚較清涼時才進行戶外運動，以防因高溫中暑。

夏天運動可通過排汗來排走體內毒素。 建議在清晨或傍晚較清涼時才進行户外運動。 最炎熱的正午時分則建議在室內運動。

消暑對策｜熱水浸腳：祛濕

夏天容易因潮濕的天氣及經常身處冷氣地方而讓體內積聚濕氣，而用熱水浸腳就有行氣活血的作用，有效促進血液循環，不但有助排走身體的濕氣，改善疲累無力、食慾不振等問題，同時還可以疏通經絡，令身體的五臟六腑得以調節。建議每晚洗澡後以42～45°C的熱水浸腳15~20分鐘，水量則以超過腳踝到達小腿為準，以便有效袪除體內濕氣。

熱水浸腳有效祛除體內濕氣。 需注意温度不宜過熱。 可以因應需要使用不同藥包浸腳。

消暑對策｜沖熱水涼：促進血液循環

有些人誤以為在夏天用凍水洗澡會有消暑降溫的作用，但其實在出汗的狀態下使用凍水洗澡，不但無法幫助降温，還會令全身毛孔迅速閉合，讓體內的熱量滯留在體內，從而引起各種疾病，而以熱水洗澡則可以通過擴張血管來促進血液循環，因此更推薦使用熱水或暖水洗澡來幫助散熱。

不少人誤以為用凍水洗澡才有效降溫。 但大汗淋灕的狀態下，最好以熱水洗澡。 熱水溫度大約為38~40°C，最好先用手試温，以防燙傷。

消暑對策｜焗桑拿：消除疲勞

夏天經常會因炎熱潮濕的天氣而感到疲累，而焗桑拿就可以利用桑拿的高溫令全身的肌肉得以完全放鬆，同時有效祛除體內濕氣，達到消除疲勞及恢復體力的作用。不過注意焗桑拿時間切勿過長，還要注意補水，以防弄巧反拙，越焗越累。

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焗桑拿有效讓身體消除疲勞。 最好先墊上濕毛巾再坐在桑拿房內，以防太過乾燥。 焗桑拿後需要注意補充水分及糖分。
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