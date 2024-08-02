泰國旅遊｜開箱蘇梅島Vana Belle度假村 超近白沙灘/私人無邊際泳池 必玩水上活動

上次為大家開箱蘇梅島W酒店，入住獨立私人別墅。今次就介紹另一間豪華酒店—Vana Belle度假村。別墅同樣有私人無邊際泳池，酒店裡面可以直達純白沙灘，更可以玩不同水上活動，絕對是度假勝地之選！ 圖文：Kristy 鳴謝：Marriott Bonvoy

Vana Belle度假村位於蘇梅島東邊，距離蘇梅國際機場僅20分鐘車程。酒店Vana在泰文的意思為森林，而Belle則是美麗。因此整個度假村的風格都以森系為主，一踏入大堂就會有職員送上Welcome Drink。大堂設有雅座讓遊客在登記入住時休息，一邊品茶一邊欣賞無敵大海景。

整個度假村一共有79間房。由於是依山而建，因此出入都需要上下坡。酒店提供高爾夫車服務，由酒店職員載住客前往不同區域。 每間套房及別墅都設有獨立泳池及露台，而且所有都提供免費私人管家服務。今次入住的房型為Grand Pool Suite，可以在房間直觀海景。不過房間位置位於3樓，雖然沒有樓梯，不過職員會幫忙將行李搬到房間門前，非常貼心。

蘇梅島Vana Belle度假村

房間有86平方米，約900多呎。分為睡房、露台及浴室三個區域。房間以暖木色為主調，給人一種回家的溫暖感。睡床面向露台，落地玻璃設計採光度十足，一醒來就可以看到藍天白雲。入住亦會送上迎賓點心，除了水果外更有泰國必食的芒果糯米飯！浴室同樣空間十足，雙人洗手盤不怕出現爭用的情況；浴缸可直通露台私人泳池，方便大家游泳後直接洗澡。

打卡純白沙灘 必玩水上活動 / 雞尾酒課程 配套設施方面，度假村內有兩間餐廳，提供自助早餐、泰式午餐及西式晚餐。另有健身室、SPA等讓大家可盡情休息，獨享me time。沿著木樓梯走下去就是海灘及泳池，設有多個沙灘椅及沙發，更有木椅、鞦韆等打卡位。一到埗就有職員為大家點飲料及小食，白色沙灘配上大海的漸層藍，望著波光粼粼，無所事事地渡過一個下午也是一個不錯的選擇。