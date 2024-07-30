沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐有全新優惠，限時搶自助餐買一送二！自助晚餐歎生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦、紅燒牛肋，低至人均$251一位。周末更有蒸新鮮龍蝦！不論平日或周末午晚時段，均可任食MÖVENPICK 雪糕！7月31日中午12時開搶，記得Mark定時間搶優惠！
「東南亞．海陸滋味」自助晚餐精選推介：
冰鎮海鮮、壽司及刺身：即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（平日限定）、紐西蘭青口、翡翠螺、三文魚、油甘魚、馬來西亞蔬果沙律、羅望子汁青木瓜沙律
烤肉及特色中西熱盤：燒澳洲穀飼「大麥牛」背肩肉、慢煮香茅西班牙杜洛克豬柳、即製泰式蟹肉奄列、泰式冬蔭大頭蝦、香煎羊扒配露絲瑪利汁、沙參淮山杞子燉排骨、清蒸沙巴龍躉、越式香茅烤雞排、煎盲鱷魚柳配新加坡胡椒、龍仔金銀蒜比目魚柳蒸飯、百裡香紅燒牛肋
甜品：炸香蕉、士多啤梨茴香朱古力卷蛋糕、咖泱焦糖燉蛋、MOVENPICK 雪糕
*週末限定供應：麵包蟹、帶子、蒸新鮮龍蝦、沙田雞粥、香茅青檸燒盲鱈魚柳、大樹菠蘿蜜味金沙骨、燕窩黑糯米、提子青擰羅勒乳酪芝士蛋糕（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買一送二】東南亞．海陸滋味」自助晚餐（18:00 - 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$831/3 位，平均HK$277/位（原價 HK$1,897/3位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$286/位，長者（60 歲以上）HK$384/位
（原價小童HK$449/位，長者HK$603/位）
*預訂1位成人送1位成人及1位11歲或以下小童（已包括原價加一服務費）
星期五至日、公眾假期及前夕 HK$942/3 位，平均HK$314/位（原價 HK$2,127/3位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$307/位，長者（60 歲以上）HK$447/位
（原價小童HK$482/位，長者HK$702/位）（已包括原價加一服務費）
立即預訂：請按此
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】東南亞．海陸滋味」自助晚餐（18:00 - 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$790/2 位，平均HK$395/位（原價 HK$1,448/2位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$286/位，長者（60 歲以上）HK$384/位
（原價小童HK$449/位，長者HK$603/位）（已包括原價加一服務費）
星期五至日、公眾假期及前夕 HK$898/2 位，平均HK$449/位（原價 HK$1,646/2位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$307/位，長者（60 歲以上）HK$447/位
（原價小童HK$482/位，長者HK$702/位）（已包括原價加一服務費）
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「東南亞．海陸滋味」自助午餐精選推介：
冰鎮海鮮、刺身及沙律：即開生蠔、鮮蜆、紐西蘭青口、翡翠螺、三文魚、八爪魚、吞拿魚、鯛魚、馬來西亞蔬果沙律、參峇芒果魷魚沙律
烤肉及特色中西熱盤：燒澳洲穀飼「大麥牛」背肩肉、慢煮香茅西班牙杜洛克豬柳、泰式黃咖喱牛肋條、燒雞扒配班蘭椰子汁、大樹菠蘿蜜味金沙骨、參峇醬燒盲鱷魚柳、泰式菠蘿海鮮炒飯、泰式冬蔭大頭蝦
甜品：黑蜜桂花糕、菠蘿椰子慕絲榛子蛋糕、椰汁西米糕、MOVENPICK 雪糕
*週末限定供應：鱈場蟹腳、油甘魚、挪威煙三文魚、香烤豬頸肉配大樹菠蘿莎莎、脆炸米網素春卷、百裡香紅燒牛肋、沙田雞粥、班蘭薑芒蛋糕（食物款式輪流供應）
用餐日期：星期一至五 12:00 – 14:30；星期六至日及公眾假期 12:00 – 15:00；8月4及11日 11:30 – 13:15/ 13:45 – 15:30
【KKday 快閃限量搶 –買一送二】「東南亞．海陸滋味」自助午餐
KKday 優惠: 星期一至五HK$465/3 位，平均HK$155/位（原價 HK$1,061/3位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$160/位，長者（60 歲以上）HK$209/位
（原價小童HK$251/位，長者HK$328/位）
*預訂1位成人送1位成人及1位11歲或以下小童（已包括原價加一服務費）
星期六至日及公眾假期 HK$609/3 位，平均HK$203/位（原價 HK$1,424/3位）
以65 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$254/位，長者（60 歲以上）HK$284/位
（原價小童HK$372/位，長者HK$416/位）（已包括原價加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「東南亞．海陸滋味」自助午餐
KKday 優惠: 星期一至五HK$442/2 位，平均HK$221/位（原價 HK$810/2位）
以6 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$160/位，長者（60 歲以上）HK$209/位
（原價小童HK$251/位，長者HK$328/位）（已包括原價加一服務費）
星期六至日及公眾假期 HK$574/2 位，平均HK$287/位（原價 HK$1,052/2位）
以65 折加購：小童（3 - 11 歲）HK$254/位，長者（60 歲以上）HK$284/位
（原價小童HK$372/位，長者HK$416/位）（已包括原價加一服務費）
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