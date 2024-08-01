機票優惠｜大灣區航空兩週年生日慶第二彈 買機票抽機票 送六大亞洲航綫機票

大灣區航空又推出機票優惠！由即日起舉行機票大抽獎，購買大灣區機票即可參加大抽獎，嬴取六大亞洲航綫來回機票。即睇詳情！
由8月1號開始，GBA 將會推出機票大抽獎，只需於推廣期內在GBA官網、GBA手機應用程式或者香港西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心，購買一張單程或來回機票，即有機會嬴取來回機票！
獎品非常豐富，包括合共132張日韓台泰菲的來回機票。得獎者將於得獎後 14 個工作天內收到電郵通知，電郵內將含有1個專屬優惠碼。憑該優惠碼可兌換免費機票。出發日期為收到得獎電郵發出日起 6 個月內出票，所有旅程必須自出票日起 3 個月內完成。機票包7 公斤手提行李及 20 公斤託運行李。
優惠玩法
- 於推廣期內在GBA官網、GBA手機應用程式或位於香港西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心購買單程或來回機票
- 購買機票後會得到13位數字的機票號碼，憑該機票號碼於推廣網站進行登記，輸入全名、電話號碼、電郵以及 13 位數字的機票號碼
- 追蹤GBA的Facebook及Instagram，並上傳截圖
- 每1個機票號碼可享1次抽獎機會，兩個機票號碼可享2次抽獎機會，如此類推。
GBA官方網站
抽獎登記網站
推廣期/購買期：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 16 日
登記期：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 17 日 23:59
機票獎品旅遊不適用日期： 2024 年 10 月 11 日至 12 日、2024 年 12 月 19 日至 31 日、2025 年 1 月 24 日至 2 月 2 日。