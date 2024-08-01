木村拓哉任香港麥當勞McGriddles廣告男主角 同步推foodpanda限定獨家優惠

foodpanda宣佈，將由8月5日至9月8日成為麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列 (麥當勞McGriddles) 的獨家外送平台。今次更找來日本巨星木村拓哉 (木村)擔任廣告男主角，同步推foodpanda限時獨家優惠。即睇詳情！
McGriddles於日前正式登陸香港，短短3日已經賣出100萬個，可見人氣之高！為了熱烈慶祝這個日本麥當勞「名物」登陸fooodpanda香港，邀請到日本巨星木村拓哉 (木村)擔任廣告男主角，他更會以廣東話演繹對白，廣告畫面洋溢著粉紅色的夢幻氣氛，粉絲們敬請密切留意電視及戶外廣告。
McGriddles楓糖班戟漢堡foodpanda香港獨家優惠
由8月5日至9月8日，麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列將獨家登陸foodpanda香港。於foodpanda購買麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡套餐系列，配脆薯餅、飲品及多一分自選配菜 (脆薯餅、藍莓高鈣低脂乳酪、粒粒粟米杯)。
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*推廣期
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foodpanda香港獨家優惠
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備註
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8月5日至11日
(由8月5日凌晨4時起，全日24小時供應)
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止
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8月12日至9月8日
(早餐時段供應)
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