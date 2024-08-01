新店關注組｜8月港九新店推介！日本松屋牛肉飯登陸香港/台灣超人氣火鍋店「肉多多」/灣仔船街「灘五郷NADAGOGO」

8月份除了麥當勞的McGriddles楓糖班戟漢堡值得期待外，全港亦有很多新店開業，為大家提供多樣化的美食選擇！包括日本連鎖丼飯專門店「松屋牛肉飯」、台灣超人氣火鍋店「肉多多」、灣仔船街新開的串燒料理居酒屋「灘五郷NADAGOGO」等，下文即睇8月新店懶人包！

8月新店｜日本松屋牛肉飯登陸香港

日本三大連鎖牛肉飯店之一「松屋」，今年夏季將正式進駐香港並選址佐敦！與吉野家及Sukiya齊被喻為「日本牛丼御三家」的「松屋」，主打牛肉飯，一共有5個不同份量供大家選擇。另有咖喱飯、定食及鍋物等，同樣出色及性價比高，是大家去日本必食的平價美食，香港首間分店將於今個8月開幕，日期有待公布，大家敬請留意。



日本松屋牛肉飯

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖

開業日期：2024年8月（日期待定）