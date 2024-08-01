新店關注組｜8月港九新店推介！日本松屋牛肉飯登陸香港/台灣超人氣火鍋店「肉多多」/灣仔船街「灘五郷NADAGOGO」

8月份除了麥當勞的McGriddles楓糖班戟漢堡值得期待外，全港亦有很多新店開業，為大家提供多樣化的美食選擇！包括日本連鎖丼飯專門店「松屋牛肉飯」、台灣超人氣火鍋店「肉多多」、灣仔船街新開的串燒料理居酒屋「灘五郷NADAGOGO」等，下文即睇8月新店懶人包！
8月新店｜日本松屋牛肉飯登陸香港
日本三大連鎖牛肉飯店之一「松屋」，今年夏季將正式進駐香港並選址佐敦！與吉野家及Sukiya齊被喻為「日本牛丼御三家」的「松屋」，主打牛肉飯，一共有5個不同份量供大家選擇。另有咖喱飯、定食及鍋物等，同樣出色及性價比高，是大家去日本必食的平價美食，香港首間分店將於今個8月開幕，日期有待公布，大家敬請留意。
日本松屋牛肉飯
地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖
開業日期：2024年8月（日期待定）
8月新店｜灣仔串燒料理居酒屋「灘五郷NADAGOGO」
日本串燒料理居酒屋「灘五郷NADAGOGO」近日正式登陸灣仔船街，特別以全新半露天開放式設計裝修，氣氛一流！餐廳由資深的日籍主廚下地敦先生及高橋恒規先生主理，嚴選高質食材為大家帶來地道東京及博多串燒、正宗日本爐端燒、及傳統和食。燒鳥特別用上自日本各縣的雞種如森林雞、阿波尾雞及薩摩地雞，提供多個部位選擇，包括雞隻的人氣部位如「雞腿肉」（$42）、「雞皮」（$38）等，風味滿分！
灘五郷NADAGOGO
地址：香港灣仔船街18號地下
電話：5968 0586/5394-3684(Whatsapp)
營業時間：中午12時至下午2時30分及晚上6時至11時30分
8月新店｜台灣超人氣過江龍火鍋店「肉多多」
樂多多集團旗下知名品牌「肉多多火鍋」肉多多火鍋進駐香港銅鑼灣，菜單上除了有在台灣打響招牌的爆炒系列湯底（川府麻辣 / 海味石頭 / 蒜頭蛤蜊）之外，菜單上還加上了排骨酥、蚵仔煎、甜不辣、白糖粿等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，搭配肉盤、海鮮與鮮蔬寶盒，為大家帶來地道的台式火鍋體驗！
肉多多火鍋
地址 ：銅鑼灣糖街 25 - 31 號 Sugar+ 3 樓
營業時間 ：星期一至四：12pm - 11pm，星期五及公眾假期前夕：12pm - 12pm
星期六：11pm - 12pm，星期日：11pm - 11pm
電話：2982 2118
8月新店｜台灣過江龍「燒肉 Smile」套餐最平$128 任食韓式小菜
台灣人氣單人燒肉過江龍「燒肉 Smile」正式在旺角文華中心「築間餐飲聚落」開業，大家又多間台灣美食可供選擇！餐廳主打多款燒肉套餐，包括豬、牛、雞、海鮮的燒肉套餐，口味可以選擇日式麻油椒鹽或韓式辣拌醬，套餐亦會隨餐附上日本越光米飯、元祖人蔘雞湯或雪濃牛骨湯二選一、甜品及飲料，更可在無限享用生菜沙拉吧和韓式小菜自助吧，平日午市雙拼套餐最低$128，正餐單拼套餐$168、雙拼套餐$178 起，價錢公道！
燒肉 Smile 香港旺角店
地址：九龍旺角砵蘭街 240-244 號旺角文華商場 1 樓 C 鋪
電話：3565 0743
營業時間：上午 11 時至晚上 11 時