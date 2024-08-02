新加坡旅遊｜新加坡3大夏日精選活動 環球影城Minions全新專區/隱秘森林光影打卡位

踏入暑假，相信不少香港人都會出國度假。以下為大家整理新加坡夏季3大必去活動，當中包括環球影城Minions全新專區、Gardens by the Bay全新光影打卡位。即睇詳情！

新加坡旅遊｜ 小黃人 超級夏 日 狂 歡 為了慶祝《壞蛋獎門人4》上映，由即日起至 8月11日，聖淘沙名勝世界新加坡環球影城將舉辦「小黃人超級夏日狂歡」活動！當中包括超級小黃人充氣玩偶、小黃人快閃活動、精彩絕倫的新表演以及與全新角色和粉絲們最喜愛角色的見面會，都將為所有遊客帶來耳目一新的全新體驗！此外，今年夏天新加坡環球影城還將迎來名為“UNIVRS”的全新商店，遊客們可以選購以環球影城電影熱門角色為靈感的獨家周邊商品。 日期：即日起至 8月11日 開放時間：10am-8pm 地址：Resorts World Sentosa, 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269 立即預訂

新加坡旅遊｜新加坡摩天觀景輪國慶限定驚喜 慶祝新加坡獨立59周年，新加坡摩天觀景輪將從8月9日11pm 運營至8月10日8am，為您帶來國慶日月光夜遊！ 只需新加坡幣25就能在深夜中沉浸於獅城國慶夜之美，其中包括進入時光之旅和在新加坡摩天觀景輪旋轉一周（30分鐘）。 熱鬧盛大的國慶日主題市集也即將開跑！ 無論是大朋友或小朋友都可一起享受，讓國慶日氛圍沸騰至最高點！ 8月7日至11日，您可以在新加坡摩天觀景輪的 Waterfront Promenade 品嘗到當地最好的街頭小吃。 此外，還有機會贏得令人興奮的獎品，例如價值SGD520的奢華大獎165 Sky Dining 雙人配套券。 新加坡摩天觀景輪 日期與時間：2024年8月9日11pm至8月10日8am（最後入場時間: 7:30am） 地址: 萊佛士道30號，新加坡039803 國慶日主題市集 日期：2024年8月7日至8月11日 開放時間：2024年8月7、8、10、11日5pm – 11pm | 2024年8月9日5pm - 3am 地址: Waterfront Promenade 官方網站