Proudi生肉糧 為您的毛孩提供最佳營養

香港越來越多人飼養寵物，甚至將寵物視作子女般看待，對牠們的日常食物及健康非常重視，主人亦願意揀選優質及美味的飼料，期望牠們吃得開心之餘，更重要是可攝取均衡的營養。除了傳統的乾糧或罐頭濕糧外，近年不少毛孩家長為牠們轉食生肉糧，究竟生肉糧有甚麼好處？選擇時又有甚麼需要注意的地方？ 生肉糧的好處是由於食物未經高溫及高壓處理，營養可以完全被保存，可以改善寵物的免疫系統，有助預防長期疾病，更具有抗炎功效，且減低對食物過敏的可能性。 生肉糧一般肉類成份、蛋白質及脂肪含量較高，食物營養亦較均衡，有效控制體重，亦可使牠們的皮毛更有光澤，並減少體味；而生肉飲食擁有高水份含量，大部分的貓貓不太喜歡喝水，所以生肉糧可幫助牠們補充水份。

此外，生肉糧會加入攪碎了的骨頭，是天然鈣質、磷質、葡萄糖胺、軟骨素、膠原蛋白和骨髓來源，有助寵物保持關節和骨頭健康。另當寵物吃生肉的時候，牠們需要用牙齒撕咬和咀嚼，對牙齒亦有益處。 不過，生肉糧也有一些潛在問題，其細菌含量可能相對較高，故儲存及處理程序十分重要，包括：須冷藏並保存於攝氏零下18度或以下，並於食用前放置在攝氏4至8度的雪櫃解凍。倘若主人真的忘記取出解凍，只需簡單將生肉糧放進密實袋並放進一碗暖水中解凍，即可食用。 此外，主人亦應選擇合適的生肉糧品牌，食物材料及成份十分重要，市面一般寵物級別的食品，有機會取自動物屍體或患病的動物，或加入對毛孩有害的防腐劑，如二氧化硫，會破壞牠們的紅血球，導致呼吸急促、貧血及血尿等，甚至死亡，所以主人在揀選時要仔細閱讀食物的標籤及成份，以確保毛孩的健康。 澳洲製造的Proudi生肉糧，採用100%人類食品級別材料及 0%添加，在澳洲食安監管下進行最低限度的加工，科學地調配出滿足毛孩營養需要的成分。Proudi 的創辦人Dennis相信「原材料的品質絕對影響動物健康。」(The quality of ingredients defines the health of the animal.) 這正正解釋了不能放進人類口裡的材料，都不會出現在Proudi裡的原因。