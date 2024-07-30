電腦視覺症候群 不容忽視

今年夏天，巴黎奧運會將有大量運動員參加各個項目的比賽，從熱門項目劍擊、單車、游泳到體操、柔道等，大家都可能整天在看電視，促使眼晴疲倦、眼乾等，有時還伴隨頭痛、肩頸痠痛等「電腦視覺症候群」的症狀，造成身體多種不適，後果可大可小。

眼睛有自動變焦的能力，是倚賴眼睛裡的睫狀肌及晶狀體所控制，當注視近處的物件時，睫狀肌會收縮，這組肌肉令晶狀體的弧度變得較彎、厚度增大，令屈光度增加，使影像可清楚地投射在視網膜上。但睫狀肌收縮需要用力，所以長時間看近處的物件，就會引起視覺疲勞。

長時間看著電視屏幕或望著電腦工作，甚至可能會改變你的眼淚組成成分。乾眼或過敏可能是由於「環境因素」造成的。它可能直接影響乾眼症狀，更重要的是影響視力：眨眼頻率減少和淚膜不穩定可能會降低視覺質素。