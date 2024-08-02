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日報
雀巢® DRUMSTICK® 「運動狂賞派」大獎賞
雀巢® DRUMSTICK®推出「運動狂賞派」大抽獎，帶來超過二萬份獎品，即買即抽獎，玩小遊戲儲「運動獎牌」便有機會贏得終極大獎！由即日起至8月13日，於香港7-Eleven、Circle K、百佳超級市場及惠康超級市場，購買雀巢® DRUMSTICK® 甜筒滿HK$20，將收據照片以WhatsApp發送至指定號碼，即可參加抽獎！獎品包括：Snow Peak露營用品套裝、智能運動手錶、GoPro運動攝錄機等精彩獎品；登記完「即買即抽獎」後，只需完成小遊戲可累積運動獎牌，有機會贏終極大獎—航拍無人機！名額共三名，由累積最多運動獎牌者獲獎。