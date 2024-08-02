新華2天純玩團看【太極（A Special Night）演唱會2024） 體驗深中通道

想來短途快閃之旅？新華旅遊推出2天純玩團［關口集散］（CSLW02LW）（8月31日出發），旅客不僅可以體驗「耗資約500億超級工程」全程24公里–深中通道，前往廣東中山享用地道【沙溪三寶宴】和【荔枝柴燒鵝＋棟企雞宴】，以及參觀歷史悠久的【紅博城古建築群】和【中山咀香園文化園】。此團更設專車直送抵達澳門【百老匯】，觀賞【太極（A Special Night）演唱會2024】（門票價值$580），行程相當充實！

團費港幣$1,299起，新華旅遊查詢：2722 2888。

網址 : www.sunflower.com.hk

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