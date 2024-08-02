天氣越來越酷熱，經常進出冷氣地方，身體時冷時熱，免疫屏障就容易被破壞，影響健康。余仁生特別精選多款强身膠囊，包括：野生冬蟲夏草膠囊(30 粒/盒)、特靈芝「破壁」孢子專方(60 粒/盒)及新登場的消脂纖瘦膠囊(60粒/盒)等，分別具有補腎益肺、提高免疫功能及排毒等作用。由2024年8月2日至8月29日期間，購買3件即享75折優惠，最高折省高達$1,342！余仁生亦推出皇牌嬰幼兒系列優惠，亦低至75折，包括保嬰丹（6樽/盒），標準價$168/盒會員價$151.2/盒；猴棗末（1 樽/盒），6件75折，平均$171/盒；猴棗化痰散（1樽/盒），2件8折，平均$40/盒；猴棗化痰散（6樽/盒），75折/盒，平均$225/盒。
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日報
余仁生健康一「夏」多款精選產品 低至75折
天氣越來越酷熱，經常進出冷氣地方，身體時冷時熱，免疫屏障就容易被破壞，影響健康。余仁生特別精選多款强身膠囊，包括：野生冬蟲夏草膠囊(30 粒/盒)、特靈芝「破壁」孢子專方(60 粒/盒)及新登場的消脂纖瘦膠囊(60粒/盒)等，分別具有補腎益肺、提高免疫功能及排毒等作用。由2024年8月2日至8月29日期間，購買3件即享75折優惠，最高折省高達$1,342！余仁生亦推出皇牌嬰幼兒系列優惠，亦低至75折，包括保嬰丹（6樽/盒），標準價$168/盒會員價$151.2/盒；猴棗末（1 樽/盒），6件75折，平均$171/盒；猴棗化痰散（1樽/盒），2件8折，平均$40/盒；猴棗化痰散（6樽/盒），75折/盒，平均$225/盒。