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生活
2024-07-30 17:54:00

巴黎奧運︱Pizza Hut堂食必勝批免費追加菠蘿 網民大讚︰升小編職啦

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巴黎奧運︱Pizza Hut堂食必勝批免費追加菠蘿 網民大讚︰升小編職啦

巴黎奧運︱Pizza Hut堂食必勝批免費追加菠蘿 網民大讚︰升小編職啦

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巴黎奧運昨日張家朗衛冕男子花劍金牌，何詩蓓於女子200米自由泳取得銅牌。Pizza Hut在社交網站宣布為慶祝港隊同日勇奪金牌再添銅牌的開心時刻，在由今日（7月30日）晚上6時起至7月31日，全線Pizza Hut分店堂食任何必勝批都可免費加菠蘿配料乙份。

巴黎奧運｜慶祝張家朗及何詩蓓為港再添獎牌！餐廳品牌優惠 $1機票/戶戶送減$40/牛角/KFC/Pizza Hut (持續更新)

巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌　創造歷史港隊同屆兩金

巴黎奧運，李家超祝賀張家朗奪金、何詩蓓奪銅。(Reuters) 香港憑江旻憓張家朗兩金　何詩蓓一銅　晉獎牌榜前十。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌　寄語港人不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供)

網民︰I love pineapple thanks

Pizza Hut社交網站建議選擇意式風情或者夏威夷風情加菠蘿。不少網民受落，讚「靚抽,知道網民想要d咩」、「呢個抵讚，要個多菠蘿既！」。更有人指「升小編職啦」、「I love pineapple thanks」，看來好評多於負評。宣傳帖文在1小時內，已於Facebook獲得3500likes及超過700個留言。

巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」
 

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菠蘿Pizza源自網民爭議

由於張家朗與意大術劍手馬基（Filippo Macchi）在決賽關鍵時刻出現爭議判決，令不少意大利網民在張家朗IG留言指賽果不公。部分香港網民以一些菠蘿Pizza的圖片來幽默回覆意大利網民，皆因意大利人非常討厭人在Pizza上加入菠蘿。

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事　黃鎮廷杜凱琹對南韓爭銅

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