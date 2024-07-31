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2024-07-31 17:00:00

巴黎奧運｜劍擊熱潮席捲香港！劍擊課程合集 熱門體驗低至$100/4堂課程送劍擊裝備/花劍隊大師兄張小倫任技術總監

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巴黎奧運｜劍擊熱潮直捲香港！熱門劍擊體驗低至$100/4堂課程送劍擊裝備/花劍隊大師兄張小倫任技術總監

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是次巴黎奧運，港隊於世界劍擊舞台上連奪兩塊劍擊金牌，將香港劍擊熱潮推向高峰！現有劍擊學校設多個課程優惠，除了有熱門一小時劍擊體驗低至$100外，更可報名快速四堂課程，即送價值$880的手套、劍、手線及護胸！想知詳請即睇內文。

劍擊課程合集｜劍舍

劍舍由一眾前香港隊教練及代表隊成員創立的劍舍，劍舍技術總監更是花劍隊大師兄張小倫！劍舍提供團體課程和一對一的私人課程，學員可以選擇學習花劍、重劍或佩劍。導師會指導學員如何調整技術、步法，以及如何在劍擊中掌握時機和手部動作。這些課程適合各種年齡和不同程度的學員參加。

開心劍擊試堂(一小時)

- 4-6歲/ 7-10歲/ 18歲以下

KKday優惠：HK$100/位起（原價 HK$300)

立即預約：請按此 

暑期劍擊證書課程

KKday優惠：HK$999/位（原價 HK$1,200)

立即預約：請按此 

一對一專屬體驗課程

- 包括器材借用

- 8月逢星期日 (17:30 - 18:30)

KKday優惠：HK$800/位

HK$1,300/2位，平均HK$650/位

立即預約：請按此 

劍舍

地址：新蒲崗大有街23號3樓全層

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劍擊課程合集｜香港劍擊學校

由前香港隊教練黃贊於2002年創立的香港劍擊學校，啓蒙超過50名優秀精英運動員進入香港代表隊，包括奧運金牌得主張家朗及世錦少年賽金牌得主張藝馨等。學校於九龍及香港島設有分校，並於今年在新界區開設了第一間分校。學校提供4歲以上兒童及成人的劍擊課程，包括8-10人的幼兒班或小學班，亦有提供一對一上堂。現時更有暑期劍擊班收費為$1,580/4堂。張家朗年幼時曾在香港劍擊學校學習，不妨跟隨他的腳步，到香港劍擊學校體驗一番！

課程價目一覽：請按此

香港劍擊學校

九龍分校地址：香港九龍油麻地登打士街 56 號家樂坊 10 樓 1001 室

康怡分校地址：香港鰂魚涌康山道 1 號康怡辦公大樓 14 樓全層

劍擊課程合集｜劍樂會

於巴黎奧運女子重劍個人賽奪金的劍后江旻憓，過去曾是劍樂會的傑出學員！劍樂會由前中國國家代表隊的陳偉勁於2005年創立的劍擊學校。學校主要教授兒童課程，包括4-6歲的幼兒班和7-9歲的初級班，其後亦中級及精英班課程。新生暑期班費用為1800/6堂，亦有4-10歲體驗班，費用為$100/1小時。劍樂會有不少國家級精英運動員及亞洲冠軍劍手組成教練團隊。通過完善的訓練系統，從體能、技術、以至心理各方面全面培養學員。

課程一覽：請按此

劍樂會

地址：新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧閣商場6樓601-603A

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