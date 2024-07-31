是次巴黎奧運，港隊於世界劍擊舞台上連奪兩塊劍擊金牌，將香港劍擊熱潮推向高峰！現有劍擊學校設多個課程優惠，除了有熱門一小時劍擊體驗低至$100外，更可報名快速四堂課程，即送價值$880的手套、劍、手線及護胸！想知詳請即睇內文。

劍擊課程合集｜劍舍 劍舍由一眾前香港隊教練及代表隊成員創立的劍舍，劍舍技術總監更是花劍隊大師兄張小倫！劍舍提供團體課程和一對一的私人課程，學員可以選擇學習花劍、重劍或佩劍。導師會指導學員如何調整技術、步法，以及如何在劍擊中掌握時機和手部動作。這些課程適合各種年齡和不同程度的學員參加。 開心劍擊試堂(一小時) - 4-6歲/ 7-10歲/ 18歲以下 KKday優惠：HK$100/位起（原價 HK$300) 立即預約：請按此 暑期劍擊證書課程 KKday優惠：HK$999/位（原價 HK$1,200) 立即預約：請按此 一對一專屬體驗課程 - 包括器材借用 - 8月逢星期日 (17:30 - 18:30) KKday優惠：HK$800/位 HK$1,300/2位，平均HK$650/位 立即預約：請按此 劍舍 地址：新蒲崗大有街23號3樓全層

劍擊課程合集｜ 香港劍擊學校 由前香港隊教練黃贊於2002年創立的香港劍擊學校，啓蒙超過50名優秀精英運動員進入香港代表隊，包括奧運金牌得主張家朗及世錦少年賽金牌得主張藝馨等。學校於九龍及香港島設有分校，並於今年在新界區開設了第一間分校。學校提供4歲以上兒童及成人的劍擊課程，包括8-10人的幼兒班或小學班，亦有提供一對一上堂。現時更有暑期劍擊班收費為$1,580/4堂。張家朗年幼時曾在香港劍擊學校學習，不妨跟隨他的腳步，到香港劍擊學校體驗一番！ 課程價目一覽：請按此 香港劍擊學校 九龍分校地址：香港九龍油麻地登打士街 56 號家樂坊 10 樓 1001 室 康怡分校地址：香港鰂魚涌康山道 1 號康怡辦公大樓 14 樓全層