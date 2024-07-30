大灣區旅遊｜假日北上熱潮！大灣區2日1夜入門級行程推薦 City Walk／沙灘海邊／遊樂設施

近年特別多港人喜歡趁着星期六日前往大灣區旅遊，但大灣區的活動範圍過大，即使是兩日一夜的行程亦並非每個人都擅於安排，以下就為大家推薦大灣區2日1夜入門級行程，趁着暑假不妨與家人朋友一起到大灣區遊玩吧！

大灣區旅遊攻略｜親友廣州佛山2日1夜行程 廣州與佛山的行程屬不少人都喜歡的旅遊配搭，若從來沒去過廣州或佛山，建議可以先從與粵語文化較為接近的廣州開始玩起，特別是廣州與香港一樣，均有美麗動人的美景，可以到埗後先欣賞，再轉陣至佛山遊玩。 第一日：到達廣州-> 廣州老街享用地道美食+景點遊玩（如永慶坊、聖心大教堂，陳家祠等）->廣州珠江夜遊 第二日：前往佛山->欣賞文物佛山清暉園->體驗順德魚米美食->品嘗佛山雙皮奶甜品->回程

大灣區旅遊攻略｜情侶珠海澳門2日1夜行程 珠海鄰近澳門，自從港珠澳大橋開通後，不少港人都喜歡一連前往兩地旅遊。而珠海就有不少適合情侶前往的景點，從香港出發的話，建議可先前往珠海，然後再去澳門，最後才回程香港，不但較為順路，而且珠海酒店價格亦較澳門便宜，整體性價比較高。 第一日：到達珠海-> 珠海景點遊玩打卡及享用美食(如情侶路、愛情郵局、燈塔、海濱泳場等) 第二日：走路路程到達澳門口岸->過關澳門->澳門半島街道打卡->官也街掃街買手信->回程

大灣區旅遊攻略｜平遊香港深圳2日1夜行程 如果不想花費太多在酒店上，可以選擇在假日時到深圳遊玩，然後回港休息，翌日再在香港簡單旅遊。不少港人雖然長期在港，但其實仍有許多景點沒有探索，加上現時不少深圳的酒店都可以乘坐地鐵直達，因此即使沒有內地車牌亦十分方便。 第一日：到達深圳->因應出入的口岸選擇商場逛街，商場內一般美食及逛街場所一應俱全，足夠消耗一整天(如羅湖口岸：金光華廣場；福田口岸：Coco Park、皇庭廣場等)->回程 第二日：休息充足後可以選擇平日較少前往的地區進行深度遊，或是與家人朋友到迪士尼、海洋公園等遊樂園遊玩，足以消磨一整天時間

大灣區旅遊攻略｜大灣區沙灘行程 除了在大灣區進行City Walk，其實大灣區亦有不少沙灘或海邊適合大家遠離繁囂，行程亦較為獨特，適合喜歡接觸大自然的人士安排2日1夜行程。 珠海：珠海屬海邊城市，不少沿岸都被海水包圍，因此有不少沙灘可以隨處遊玩，同時建議可以選擇上島遊玩，東澳島、桂山島等均不錯的選擇。 澳門：澳門的沙灘不多，其中最為特別的是澳門路環島南側的黑沙海灘，以黑色沙粒聞名。 深圳：深圳有不少沙灘，其中最為推薦大小梅沙灘，亦可因應自己出入的口岸選擇較為方便的沙灘。 香港：香港同樣有很多沙灘，不過其水質需要因時而定，最好查清當日水質狀況才前往。