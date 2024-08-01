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生活
2024-08-01 12:30:00

壽司郎推「五周年創業祭」 $10赤蝦/$12松烏賊三味 賀奧運金牌日本真鯛限定增量

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壽司郎推「五周年創業祭」 $10赤蝦/$12松烏賊三味 賀奧運金牌日本真鯛限定增量

壽司郎推「五周年創業祭」 $10赤蝦/$12松烏賊三味 賀奧運金牌日本真鯛限定增量

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壽司郎8月限定新Menu！壽司郎期間限定推出「五周年創業祭」，多款人氣商品再度販售！此外，為慶祝港隊於奧運獲取佳績，日本真鯛期間限定由2貫增量至3貫。即睇詳情！

為慶祝登陸香港5周年，壽司郎於期間限定推出「五周年創業祭」，將於82日（五）開始販售。白碟優惠最平只需要$8就可以吃到2貫壽司！

赤蝦一貫 7L ($10)

赤蝦一直以來都是壽司郎的人氣食材，口感鮮甜又富有彈性。這次推出白碟優惠只需要$10就可以品嚐得到！

大切麻油鹽漬目鉢吞拿魚 ($12)

食材經過嚴格篩選後，這次所提供的是色澤鮮豔的目鉢吞拿魚，並以麻油鹽漬調味。充滿著香濃的麻油香氣，加上吞拿魚獨有的鮮味，吞拿魚控必點！

松烏賊三味(素麵・鬚・醬漬鰭) ($12)

一碟就可以品嚐松烏賊的三種食法！素麵可以感受烏賊本身的甜味；鬚則可享受豐富的口感；而醬漬鰭更會越嚼越香！

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大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚 $12 松烏賊三味(素麵・鬚・醬漬鰭 $12 赤蝦一貫 7L $10

即睇壽司郎8月限定新Menu

富山縣玻璃蝦海苔包 $27 炙燒鹽味北海道產特大帆立貝 $22 醬漬三文魚腩配三文魚萩餅 $27 烏賊 $17 北海道産特大帆立貝 $22 濃厚海膽拌麵 $35 玉九繪 $22 雞皮餃子 $12 鹿兒島名物白熊風芭菲 $27 特選鰻魚 $12 天然炙燒金線鯛 $8 富山產熟螢光魷魚軍艦 $8 「壱席弐鶏」監修炸雞塊 $28 軟煮鮑魚 $27

除了堂食用餐外，今個月「五周年創業祭的各款美味壽司都可以外賣帶回家裡慢慢品嚐！

商品內容：

軟煮鮑魚（1貫）；大切麻油鹽漬目鉢吞拿魚（1貫）；北海道產特大帆立貝（1貫）；炙燒鹽味北海道產特大帆立貝（1貫）；富山縣玻璃蝦軍艦（1貫）

開賣日期：82日（五）

開賣分店：全線分店（觀塘店 除外）

價錢：$104（共5貫）

下單方式：電話下單；來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單

8月期間限定外賣盛合 $104 8月期間限定外賣盛合 $104

慶港隊奧運奪牌 日本真鯛限定增量

港隊於巴黎奧運獲取佳績，江旻憓、張家朗及何詩蓓分別為香港嬴得22銅。壽司郎為港隊打氣，由即日81日至83日，日本真鯛($22)2貫增量至3貫！

慶港隊奧運奪牌 日本真鯛限定增量

慶港隊奧運奪牌 日本真鯛限定增量