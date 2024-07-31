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生活
2024-07-31 20:00:00

周末好去處｜IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

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周末好去處｜IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

周末好去處｜IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

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睡眠佔整個人生三分之一時間，IKEA為了讓大眾感受良好睡眠環境，將於823日在IKEA九龍灣店舉辦IKEA宜家瞓身大派對」活動，讓參加者感受精心打造睡眠空間，享受一夜好眠。

IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

IKEA四大派對動物 睡眠習慣大公開

每人都有不同的睡眠習慣，對睡眠需求亦各有不同，深受大眾喜歡的IKEA公仔吉祥物——金仔、鯊鯊、小熊和猩爺，也各自有睡眠習慣。今次4位將會化身「瞓身」派對動物，首度向大家公開各自的睡眠習慣，讓大家可以從他們身上認識自己的睡眠習慣。四位IKEA「瞓身」派對動物更會帶領大家走進IKEA尋求改善睡眠的法寶，呼喚有相同睡眠習慣的朋友，一同參加IKEA 宜家瞓身大派對」活動。

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小熊：小熊最愛睡覺，永遠感覺睡不夠，凡身處舒適的環境都能瞬間入睡，但體力和精神卻愈來愈低。

小熊：小熊最愛睡覺，永遠感覺睡不夠，凡身處舒適的環境都能瞬間入睡，但體力和精神卻愈來愈低。

鯊鯊：敏感體質的鯊鯊經常難以入睡，稍有聲音亦會被吵醒，因此經常睡眠不足，影響第二天的精力和心情，從而引致易怒，容易和別人發生爭吵。

鯊鯊：敏感體質的鯊鯊經常難以入睡，稍有聲音亦會被吵醒，因此經常睡眠不足，影響第二天的精力和心情，從而引致易怒，容易和別人發生爭吵。

金仔：性格穩定的金仔喜歡規律的作息和生活，熱愛工作，習慣早睡早起，每天早上準時起床便立刻進入工作模式，晚上亦容易入睡，每日精神飽滿。

金仔：性格穩定的金仔喜歡規律的作息和生活，熱愛工作，習慣早睡早起，每天早上準時起床便立刻進入工作模式，晚上亦容易入睡，每日精神飽滿。

猩爺：派對動物猩爺是典型晚睡晚起，日夜顛倒的代表，早上經常打瞌睡，晚上則愈夜愈精神，喜歡相約其他夜貓子一起玩耍。

猩爺：派對動物猩爺是典型晚睡晚起，日夜顛倒的代表，早上經常打瞌睡，晚上則愈夜愈精神，喜歡相約其他夜貓子一起玩耍。

IKEA 宜家瞓身大派對招募啟動 尋找最佳「睡」友

IKEA將於823日在IKEA九龍灣店舉辦IKEA 宜家瞓身大派對」活動，邀請你帶上一位最佳「睡」友，來IKEA睡一晚，成功報名的參加者將可以於九龍灣店內安睡一夜。IKEA將透過舒適感、光線、溫度、聲音、空氣質素以及睡房收納，為每位參加者打造出最舒適的睡眠空間，務求令每位參加者都可以睡個好覺。每位參加者連同指定「睡」友更會獲得活動精美禮包。機會難得，各位想親身體驗的粉絲，請立即留意以下報名詳情，名額先到先得，額滿即止！

IKEA宜家瞓身大派對招募啟動 尋找最佳「睡」友

宜家瞓身大派對 IKEA Sleepover Party 詳情

時間：2024823日晚上8時至 824日早上10

地點：宜家家居九龍灣分店 (九龍灣宏照道38MegaBox 四樓)

報名時間：即日起至2024813日晚上1159

參加者須以21組參加活動，每組將安排1張雙人床作休息

IKEA宜家瞓身大派對報名連結