周末好去處｜IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

睡眠佔整個人生三分之一時間，IKEA為了讓大眾感受良好睡眠環境，將於8月23日在IKEA九龍灣店舉辦IKEA「宜家瞓身大派對」活動，讓參加者感受精心打造睡眠空間，享受一夜好眠。

IKEA宜家瞓身大派對 招募參加者+送精美禮品包

IKEA 四大派對動物 睡眠習慣大公開 每人都有不同的睡眠習慣，對睡眠需求亦各有不同，深受大眾喜歡的IKEA公仔吉祥物——金仔、鯊鯊、小熊和猩爺，也各自有睡眠習慣。今次4位將會化身「瞓身」派對動物，首度向大家公開各自的睡眠習慣，讓大家可以從他們身上認識自己的睡眠習慣。四位IKEA「瞓身」派對動物更會帶領大家走進IKEA尋求改善睡眠的法寶，呼喚有相同睡眠習慣的朋友，一同參加IKEA「 宜家瞓身大派對」活動。

IKEA 宜家瞓身大派對招募啟動 尋找最佳「睡」友 IKEA將於8月23日在IKEA九龍灣店舉辦IKEA「 宜家瞓身大派對」活動，邀請你帶上一位最佳「睡」友，來IKEA睡一晚，成功報名的參加者將可以於九龍灣店內安睡一夜。IKEA將透過舒適感、光線、溫度、聲音、空氣質素以及睡房收納，為每位參加者打造出最舒適的睡眠空間，務求令每位參加者都可以睡個好覺。每位參加者連同指定「睡」友更會獲得活動精美禮包。機會難得，各位想親身體驗的粉絲，請立即留意以下報名詳情，名額先到先得，額滿即止！