周末好去處｜利物浦晏菲路球場登陸太古城中心 3大足球互動遊戲+限定紀念品店+球星見面會

利物浦球迷請注意！「Welcome to Anfield-The LFC Experience」登陸太古城中心，設3大足球互動遊戲及限定紀念品店。利物浦三位名宿更將於8月親臨現場舉辦見面會，即睇詳情！

「Welcome to Anfield–The LFC Experience」為期達四星期，將太古城中心二樓中庭及中橋搖身一變為利物浦足球會主場晏菲路球場。巨型利物浦旗幟下著名的辛奇利閘門（Shankly Gates）掛上隊歌「You’ll Never Walk Alone」標語，讓球迷尤如置身晏菲路。場內同時還原球員更衣室，並掛滿現役球員球衣，供大家與喜愛球員的球衣拍照留念。球迷更可登上百年傳奇KOP看台，為紅軍吶喊助威。

三大足球主題互動遊戲 利物浦足球會期間限定店 球迷更可免費參加三大足球主題沉浸式互動體驗，包括「360 Ball Control」、「Header Hero」、「Shooting Fever」，一考大家眼界及球術。參與互動遊戲，成為LIVE+會員及掃描遊戲區二維碼，並立即追蹤Cityplaza Instagram，更即可免費贏取利物浦足球會限量紀念品！ 場內更設利物浦足球會期間限定店，店內售賣多款利物浦足球會官方紀念品，包括24/25 賽季官方主場Nike球衣。此外，8月2日至9月1日期間， LIVE+會員只要於場內以單一電子消費滿HK$800或以上，即可換領太古城中心HK$50時裝電子禮券！ 日期：2024年8月3日至9月1日 時間：星期一至五：中午12時至晚上9時 星期六及日：上午11時至晚上9時 換領地點：太古城中心二樓中庭及中橋

利物浦名宿親臨現場 與香港球迷見面 太古城中心這次更邀請了利物浦名宿科拿（Robbie Fowler）、貝加（Patrik Berger）及史米沙（Vladimír Smicer）親臨現場，聯同同屬利物浦球迷的香港歌手陳蕾及洪嘉豪於8月1日為盛事進行簡單而隆重的揭幕儀式。三位名宿亦會於8月2日及4日再次到場，舉辦兩日限定公眾見面會，讓訪港名宿與廣大香港球迷近距離交流拍照，即時親筆簽名。