全城狂歡！港隊創歷史勇奪2金2銅 新地12大商場豪派100萬元禮包 贏走法國巴黎來回機票

香港運動員踏上國際舞台屢創佳績，至今已勇奪2金2銅殊榮，寫下香港體壇新一頁，全城興奮！為與全港市民一同分享運動員奪取佳績的喜悅，新鴻基地產宣佈旗下12大商場：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、Life@KCC 及 JOY@KCC，由8月3日起至8月11日，將會向全港市民大派總值100萬元禮包；部份商場更在指定週末舉行祝捷香檳派對，免費向市民大派法國香檳。此外，即日起至8月31日期間，上述商場的最高消費王The Point會員，更有機會獲贈法國巴黎來回機票！

連串慶祝活動 料增20%人流及15%生意 新地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示，旗下12大商場強勢推出各大獎賞優惠，再加上一連串港隊焦點賽事直播及奪牌祝賀活動，有信心會帶動商場人流，相信可為商場帶動約20%人流及15%生意增長。而藉著一連串的慶祝活動，商場與商戶除溝通特別精選有關運動服裝及體育用品優惠外，亦會趁暑假加推多款夏日狂熱折扣，務求讓大家觀賞賽事，亦可以shopping一番。

齊撐港隊祝捷香檳派對 消費滿指定金額送大禮包 於8月3、4日及10、11日，只需讚好指定商場的Facebook或Instagram官方帳號，及點讚分享有關港隊奪牌祝賀發文，並分享至個人社交媒體，即可獲得香檳一杯。另外，The Point會員只要於指定商場內消費滿HK$1,500，即可獲得大禮包一份，每份大禮包包括汽酒一支及HK$50商場現金贈券，禮品總值HK$150，名額合共800份。先到先得，換完即止。