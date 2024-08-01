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生活
2024-08-01 14:00:00

中秋節2024｜東海堂貓咪禮盒麻糬月餅 再度聯乘SOU・SOU 推和風禮盒

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中秋節2024｜東海堂貓咪禮盒麻糬月餅 再度聯乘SOU・SOU 推和風禮盒

中秋節2024｜東海堂貓咪禮盒麻糬月餅 再度聯乘SOU・SOU 推和風禮盒

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東海堂ｘ日本人氣插畫師霜田有沙

今年東海堂再次邀請到日本人氣插畫師霜田有沙，設計兩款可愛貓咪主題禮盒，有粉藍色或淺粉色可選。禮盒內有十勝紅豆麻糬及流心奶黃月餅，月餅上印有貓咪腳印圖案，前者麻糬柔韌，紅豆香甜；後者奶黃餡在室溫下能保持半凝固流質狀態，牛油與鹹蛋均香味濃。

又到狂掃月餅季節！今回最吸睛禮盒月餅，不得不提東海堂再度與日本著名插畫師霜田有沙合作，設計可愛貓咪主題禮盒，俘虜一眾貓奴。，盒內連十勝紅豆麻糬月餅及流心奶黃月餅；同期又再度聯乘京都人氣品牌SOU・SOU 推出和風月見禮盒，必搶首選！ 由 8 月 1 日起逢星期五、六、日，到指定 4 間貓貓主題店（將軍澳廣場 Arome Café、葵芳新都會廣場 Arome Café、奧海城一期東海堂、屯門市廣場一期東海堂），可選購限定貓貓套裝$350 ，包括2盒 喵 • 秋月禮盒及1套餐具。 數量有限，售／換完即止 同期更推貓咪圖案旅行收納套裝(1套2件)，由即日起於東海堂各分店購買任何 3 盒月餅即送，或購買任何 2 盒月餅加 $50 換購。提提大家：數量有限，售 / 換完即止。

換購貓貓餐具套裝

由 8 月 1 日起逢星期五、六、日，到指定 4 間貓貓主題店（將軍澳廣場 Arome Café、葵芳新都會廣場 Arome Café、奧海城一期東海堂、屯門市廣場一期東海堂），可選購限定貓貓套裝$350 ，包括2盒 喵 • 秋月禮盒及1套餐具，數量有限，售／換完即止。

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今次東海堂亦再度聯乘SOU・SOU推出雙層和風月見禮盒，配上SOU・SOU紫、紅色經典菊花圖案，展現京都百年美學，設計靚絕。連盒內的流心奶黃月餅都設計成可愛兔子造型，又有蛋黃白蓮蓉月餅，SOU・SOU迷怎可抗拒？

今次東海堂聯乘SOU・SOU的雙層和風月見禮盒，配上SOU・SOU紫、紅色經典菊花圖案，展現京都百年美學，設計靚絕。連盒內的流心奶黃月餅都設計成可愛兔子造型，又有蛋黃白蓮蓉月餅，SOU・SOU迷怎可抗拒？

東海堂 x SOU・SOU 月見禮盒(8 個裝) 零售價 $430 盒、特價 $279 盒、滙豐 6 折價$258 盒

順帶一提，美心今年新推全城獨創的拔絲草莓奶蓋風味月餅餡料結合牛奶配搭烏龍奶茶味拔絲醬心，組合有新意，味道層次豐富。

美心集團首次舉行「嚐月 — 傳媒月餅品鑒會」，特別邀請資深月餅師傳即場示範製作經典雙黃白蓮蓉月餅。新鮮打出的鹹蛋黃保留了鴨蛋鮮香和油分，大大個又滲油。

 

美心集團首次舉行「嚐月 — 傳媒月餅品鑒會」，特別邀請資深月餅師傳即場示範製作經典雙黃白蓮蓉月餅。

新鮮打出的鹹蛋黃保留了鴨蛋鮮香和油分，大大個又滲油。

各大東海堂及美心西餅

備註:

1. 特價優惠日期即日至 2024 年 9 月 17 日

2. 滙豐信用卡 6 折優惠日期為即日至 2024 年 9 月 10 日

 

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