中秋節2024｜東海堂貓咪禮盒麻糬月餅 再度聯乘SOU・SOU 推和風禮盒

東海堂ｘ 日本人氣插畫師 霜田有沙 今年東海堂再次邀請到日本人氣插畫師霜田有沙，設計兩款可愛貓咪主題禮盒，有粉藍色或淺粉色可選。禮盒內有十勝紅豆麻糬及流心奶黃月餅，月餅上印有貓咪腳印圖案，前者麻糬柔韌，紅豆香甜；後者奶黃餡在室溫下能保持半凝固流質狀態，牛油與鹹蛋均香味濃。

換購貓貓餐具套裝 由 8 月 1 日起逢星期五、六、日，到指定 4 間貓貓主題店（將軍澳廣場 Arome Café、葵芳新都會廣場 Arome Café、奧海城一期東海堂、屯門市廣場一期東海堂），可選購限定貓貓套裝$350 ，包括2盒 喵 • 秋月禮盒及1套餐具，數量有限，售／換完即止。

今次東海堂亦再度聯乘SOU・SOU推出雙層和風月見禮盒，配上SOU・SOU紫、紅色經典菊花圖案，展現京都百年美學，設計靚絕。連盒內的流心奶黃月餅都設計成可愛兔子造型，又有蛋黃白蓮蓉月餅，SOU・SOU迷怎可抗拒？

東海堂 x SOU・SOU 月見禮盒(8 個裝) 零售價 $430 盒、特價 $279 盒、滙豐 6 折價$258 盒

順帶一提，美心今年新推全城獨創的拔絲草莓奶蓋風味月餅，餡料結合牛奶配搭烏龍奶茶味拔絲醬心，組合有新意，味道層次豐富。

美心集團首次舉行「嚐月 — 傳媒月餅品鑒會」，特別邀請資深月餅師傳即場示範製作經典雙黃白蓮蓉月餅。新鮮打出的鹹蛋黃保留了鴨蛋鮮香和油分，大大個又滲油。