中秋節2024｜今年中秋節為2024年9月17日，中秋節當然要與家人一起吃月餅應節。今次為大家搜羅全城中秋月餅早鳥優惠，低至48折即可入手中秋月餅禮盒，送禮或自用好適合。當中有每年必買的「望月」，今年更聯乘「研香」推出流心開心果月餅；亦有抵買之選「大家樂」推出新派與傳統口味，即睇內文優惠詳情！
中秋月餅推介｜大家樂聯乘Hello Kitty推出流心抹茶奶皇月餅 早鳥優惠低至48折
今個中秋節，大家樂全新推出「Hello Kitty流心抹茶奶皇月餅」及「金裝月餅」系列。流心抹茶奶皇月餅，抹茶的醇厚馥香與鹹蛋黃的金沙鹹香相得益彰，微波爐「叮」8-10秒，柔滑細緻流心如流沙湧出，令人一試難忘！於門市購買一盒Hello Kitty流心抹茶奶皇月餅，另外任選一盒金裝月餅，即可以$29加購限量版Hello Kitty環保袋一個。既然是一家團聚，當然要齊備新派與傳統口味，迎合長幼不同喜好。大家樂經典「金裝月餅」系列，包括月餅界人氣寵兒——「奶皇月餅」和「金沙流心奶皇月餅」，以及傳統中式月餅——「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」和「雙黃陳皮豆沙月餅」。於7月28日前惠顧，可享早鳥優惠低至48折及於eatCDC.com享盡高達$70電子現金券！
中秋月餅推介｜本地烘焙品牌「望月」 聯乘「研香」首推大熱口味流心開心果月餅新意十足
望月今年中秋月餅禮盒早鳥預訂，由即日起至8月20日於望月官網發售，包括望月馳名流心奶黃月餅、創新口味杏仁茶月餅以及人氣流心抹茶月餅。此外，望月2024年更會與三大單位獨家聯乘合作，包括聯乘本地人氣糖水店研香推出新口味 - ⌜流心開心果月餅⌟ 及⌜流心黑芝麻月餅⌟ 以及繼續推出Pokémon特別版套裝。在本季紙袋設計上，望月更首次與本地粗獷建築研究組織Brutalism HK合作，推出以多座屹立於香港都市的粗獷建築物為主題的全新紙袋，帶大家在今個中秋一起再發現香港建築之美。
中秋月餅推介｜Shaz Confections引入home’s favourite榴槤冰皮月餅
各位榴槤控留意！Shaz Confections今年中秋特意引進了來自星加坡的頂級榴槤冰皮月餅品牌 home's favourite 的中秋系列限定禮盒。這個品牌被《泰晤士報》譽為世界上頂級的美味之一。home’s favourite使用來自馬來西亞彭亨州的頂級榴槤，只選用超過12年壽命的老樹榴槤，確保品質的一致性。禮盒中包含六款不同口味的冰皮月餅，以迎合各種口味喜好。當中包括貓山王、HF88麻薯、金鳳凰、XO、D24榴蓮及紅蝦。
由即日起至8月20日，購買home's favorite冰皮月餅禮盒可享低至65折早鳥優惠。禮盒共分三個版本：至尊版$468，含有一款貓山王、HF88麻薯、金鳳凰及XO冰皮月餅；經典版$398，有兩款D24、貓山王冰皮月餅；酒香版$433，有兩件XO及兩件金鳳凰。每盒內含四個月餅，包裝採用奪目的粉紅色和紫色。
中秋月餅推介｜置地廣場中菜廳唐人館月餅禮盒早鳥優惠
中環置地廣場高級中菜廳唐人館本年度再度推出中秋月餅禮盒—全新「秋．影月餅禮盒」、「經典雙黃白蓮蓉月餅」及「迷你匠心奶黃月餅」，特色禮盒時尚喜氣，外觀設計選用春曉雲霞的桃紅及琥珀橙為主色，與滿月皎潔盈盈星光交相呼應，洋溢夜空中輪月高高掛，帶有中式佳節喜慶感覺，送禮自用皆相宜。於8月26日前預訂更可享早鳥優惠。
經典雙黃白蓮蓉月餅 HK$388 (原價HK$488)
一盒4個，其琥珀橘盒映徹燈輝，復古風采猶存，配以雕鏤剔透的窗框，宛如隙見星辰燁燁，皎潔明暉灑落。選用傳統配方及上等材料炮製，以頂級蓮子製成細滑白蓮蓉，配上原個金香鹹蛋黃以及純正花生油，傳統工藝烘焙，入口甘香軟滑，清甜不膩。
迷你匠心奶黃月餅 HK$358 (原價HK$358)
一盒6個，春曉雲霞的桃紅的外觀設計，對比鮮明，以玲瓏雕鏤的古雅窗框，盡顯唐人館的瑰麗津韻。結合頂級鹹蛋黃及精選牛油作材料，奶黃餡蛋味香濃，牛油餅皮鬆化細緻，兩者完美結合，月餅內外均散發濃郁奶黃香氣，口感絲滑綿密，細膩動人。
*以上兩款精裝禮盒將於即日起至2024年9月16日期間，只於唐人館門店發售，提前預訂更可享折扣早鳥優惠。
取貨日期：8月27日至9月17日
取貨時間：12:00 – 21:00
中秋月餅推介｜荳子 BEANS 月餅禮盒
本土餐飲集團荳子 BEANS GROUP LIMITED 旗下三個品牌：荳子 BEANS、荳子烘焙 BEANS BAKERY 及荳子冰室 CAFE DE BEANS，今年首度聯合推出「荳子月餅」禮盒—蛋黃白蓮蓉月餅及蛋黃奶黃月餅，兩款月餅禮盒禮券已於 BEANS 網店及各分店有售。而顧及遠在國外，又思念香港的香港人，BEANS 特意推出「越洋送禮企劃」予海外客人，讓他們為在港摯愛親朋於中秋佳節，悄悄準備祝福，傳遞愛。
荳子月餅以「時空」作設計概念，將月亮、地球等時空與不同星軌重疊，希望香港人無論身處何方，都能本着單純且簡單的初衷，透過充滿心意的月餅禮盒，將愛意與關懷送予心底裹最想守護的那個人。竹製外盒配襯80年代普遍應用於門窗上的海棠花玻璃，復刻經典，立體層次細緻呈現。
早鳥優惠（即日至8月26日）$198
零售價格（8月27日起）$228
中秋月餅推介｜Starbucks星巴克光影月餅禮盒
星巴克的光影月餅禮盒，設計融合了傳統的燈籠、中式花紋邊框及象徵星巴克的魚鱗，以翡翠綠色為主調，配上金色點綴，散發著優雅的中西匯粹氛圍。輕啟精緻的月餅禮盒，內置射燈映照著香港及澳門的天際線，星光閃爍的夜空中，星巴克經典的美人魚像與我們舉杯品味咖啡和茶飲，邊細味盒中月餅，邊欣賞著繁華都市的美景。星巴克特別推出三款口味的月餅：流心焦糖咖啡、燕麥奶奶黃和焙茶黑芝麻。
早鳥優惠：6 月 18 日至 8 月 12 日 $331 (原價 $368)
換取日期：8 月 5 日至 9 月 15 日
中秋月餅推介｜雙月法式酥皮月餅 開心果／蘋果肉桂月餅
本地法式酥皮烘焙餅藝品牌雙月Les Lunes à Deux將於中秋佳節為您獻上糅合法式甜品工藝及傳統製餅造詣的全港首創法式酥皮月餅，為中秋佳節送上美好祝福。雙月推出各款精緻中秋禮盒，「特選酥皮月餅禮盒」包括充滿濃郁蛋黃吉士香氣，配上絲滑流心奶黃內餡的流心奶黃月餅、嚴選意大利開心果醬製成，口感幼滑濃郁的法式酥皮開心果月餅，以及採用頂級錫蘭肉桂餡及沁甜清新流心蘋果醬的法式酥皮蘋果肉桂月餅。「精緻酥餅禮盒」則包括去年大受歡迎，本年中秋佳節載譽歸來，使用Valrhona 68%黑巧克力及切碎的腰果和果皮製成的流心朱古力月餅，以及選用優質法國牛油，手工製作的經典法式蝴蝶酥。
雙月中秋月餅禮盒現已於網站發售。品牌亦將於8月15日至9月17日於尖沙咀City Super及8月22日至9月17日於銅鑼灣City Super特設期間限定店。中秋月餅數量有限，售完即止。