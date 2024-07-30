Ray Online｜女局長收工齊看奧運直播 鄧炳強：睇張家朗睇到爆血管

鄧炳強︰捱眼瞓都抵！ 其後，鄧炳強又分享觀看中國女排擊敗美國，及張家朗及何詩蓓奪牌的感受，直言「捱眼瞓都抵！」，「我由傍晚開始緊貼賽事，睇到非常緊張！家朗那場，睇到我爆血管，佢終於不負眾望，幫香港再添金牌，劍神之名當之無愧，詩蓓亦勇奪200自銅牌，佢大賽經驗豐富，明日再接再厲100自定必會發揮最佳水準！香港人繼續撐你！」