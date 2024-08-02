am專題｜書展客每年非書展購書355元創8年低 出版業︰多逛書店讀者不去書展

書展謝幕，貿發局調查指入場客人均消費912元，按年升4.6%，佔全年購買印刷書平均開支74%，即非書展購書開支僅355元，是2016年以來最低，而受訪者單月電子及紙本閱讀時數則回升至16小時及19小時，仍較疫前為低。香港出版總會副會長蘇惠良表示，數字反映參加書展的讀者平時較少到書店，平時流連書店的讀者未必願意去書展，期望政府加大資助協助小書商參展，令書種更多元，吸引書迷入場和推廣新作家。記者︰曾偉龍
今屆書展本月23日謝幕，貿發局自2016年起公布入場人士閱讀習慣和消費調查，今年受訪820人的場內人均消費達912元，按年上升4.6%，亦是2016年以來最高，佔受訪者全年購買印刷書籍開支的74%，比例亦創新高，即該年的非書展購書開支僅355元，同為2016年以來新低。
閱讀時數方面，65%受訪者指過去一個月有閱讀電子書，比例與去年一樣，其平均閱讀時數為16小時，高於去年的9小時；而97%受訪者過去一個月有閱讀印刷書籍，較去年微增1個百分點，平均閱讀時數為19小時，亦高於去年的16小時。不過今年閱讀情況仍遜於疫前的2019年，當年有98%受訪者表示過去一個月有閱讀印刷書，閱讀時間為23小時，有近70%人表示過去一個月有閱讀電子書，相關閱讀時間為18小時。
出版業︰本地讀者明顯分兩批
香港出版總會副會長兼明報出版社總經理蘇惠良表示，書展客消費額上升或與書價上漲有關，購書量未必有增加，而受訪者平日購書額僅為355元的8年新低，反映本地讀者明顯分成兩批，一批人每年主要到書展購書，平時少去或不去書店，另一批平時會到書店購書的書迷，近年則沒有到書展。他又指，坊間對書展有銷賣場和欠缺深度的印象，根本原因是書商參加書展成本不斷增加，連同場租和人工等，較疫前已上升20%至30%；大型書商專注推售潮流書和熱門書，小型書商無力參加，整體參展書商數目下降，場內沒有冷門書和特別主題的書，未能吸引書迷，「大家掛住做生意，唔係擺資源做文化活動，係一個惡性循環」。
他建議，政府應對書商提供更大資助，讓小型書商有能力進場，帶來更多種類的新作和新作家，配合書展場內撥出更多空間舉辦新作家活動，讓廣大讀者可以接觸本地新晉作家，「參展十幾年，睇住書展變化不大，但愈嚟愈難做，營運模式冇改變過」。他補充，書展內地客雖有助生意，但因海關政策，不能大量購書回內地。
彭志銘：依賴書展已成病態
次文化堂社長彭志銘則認為，香港書業過去20年均過度依賴書展，已成病態，影響書店平時銷情，以次文化堂為例，過去書展7天生意已接近全年收入的一半，因此一些出版社忍氣吞聲，亦要參加書展。
彭志銘續指，本港出書量近兩年暴跌，「(以前)多社運相關嘅書，講暴政、正義、中東問題」，現時書種選擇減少，閱讀量自然大減。他又說，現時書業陷入摸索期，「例如九龍城寨得，連相關嘅舊書都加印，大家冇方向，係一窩蜂」。他亦質疑，貿發局6月底才向參展商交代書展「影視文學」主題，「(貿發局)見到《九龍城寨》(電影)4月爆(紅)，咁啱有《繁花》(劇集播出)先拉埋嚟，成年都定唔到主題」，影響參展商入書部署，變相令選書難有特色。