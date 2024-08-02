700舊式商住樓收逾5千消除火警危險通知 防煙門被楔開或損壞個案佔多

佐敦華豐大廈4月發生大火，釀5死慘劇，並揭發大廈多年未遵辦消防安全指示。消防處為此作特別執法行動，經巡查後，發出逾5,000張「消除火警危險通知書」，當中七成半涉防煙門被楔開或損壞及阻塞逃生通道。目前有264戶未有依期遵辦通知書要求，消防處或採取檢控行動。另外，亦發出超過30萬張「消防安全指示」，今年首6個月已檢控逾1,000宗到期而未能遵從個案，數目是去年全年的三倍。

華豐大廈發生大火後，消防加強《消防(消除火警危險)規例》執法工作，主動巡查約1,000幢風險較高的舊式商住樓宇，大部分位於油尖旺、深水埗和東區。消防區長(港島東)黎健武表示，截至7月底，已在約700幢樓宇進行約6,900次巡查，發出逾5,000張「消除火警危險通知書」，當中3,866張涉及防煙門被楔開(1,600張)、防煙門損壞(1,430張)及阻塞逃生途徑(836張)。目前有264戶未有依期遵辦通知書要求，消防處擬提出檢控。他稱，未來或會繼續有特別執法行動，但仍要待年底完成工作，才能擬訂下一步行動。