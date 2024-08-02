6月零售額按年跌9.7% 政府：港元匯率高企 消費模式轉變

政府統計處昨日發表最新的零售業銷貨額數字，6月零售銷售連跌4個月，但跌幅收窄；零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，較去年同月跌9.7%，扣除其間價格變動後，今年上半年的零售業總銷貨數量臨時估計按年跌6.6%。政府表示，旅客和市民消費模式轉變，加上港元匯率高企，令6月數據繼續按年下跌。

統計處數據顯示，零售商主要類別的銷貨價值臨時估計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌23.1%；其他未分類消費品降1.2%；超級市場貨品減0.5%；服裝下跌13.2%；食品、酒類飲品及煙草下降5.7%。另外，6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%；臨時估計為23億元，單月按年上升5.2%，但按首6個月合計與同期比較，臨時估計下跌0.3%。