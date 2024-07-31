50歲男心臟功能只餘20%　醫管局呼籲市民捐出離世親人心臟並會向內地尋求幫助

50歲男子陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘20%，目前於同血型及體型病人中位列移植名單首位。醫管局呼籲市民捐出離世親人的心臟，並會向內地尋求幫助。 病人陳偉豪親自錄音，指希望獲捐心臟，他稱10歲知道自己有肥厚型心肌症，但小時頑皮不懂照顧自己，不知如何處理。至到大約30歲，在街上暈倒送往醫院，指他心律不正、天生心肌肥大。在約2017、2018年確診心衰竭，直至去年的情況愈來愈差，醫生說他隨時會過世，令家母很擔心。而太太亦擔心他欠缺營養，即使每天上班10多小時，仍然堅持親自下廚，下班後則趕乘的士探病。

陳偉豪指與太太的生活一向簡單，以前經常一起吃飯，放假則到商場逛街、吃飯，無奈現時只能留在病床，「咩都做唔到，好痛苦」。他在病床上每天重看以前的相片， 「重複又重複」，指「呢世人可以同佢哋做屋企人，真係冇遺憾，希望好心人幫到我」。他指不敢有甚期望，希望可以「行得返出黎，有基本生活」，他最後在錄音中多謝大家，多謝社會及醫生護士。 其心臟功能只餘20% 病人陳偉豪血型O+，體重71.6公斤，身高168厘米。他早於10歲時確診肥厚型心肌症，在2004年因心律不正，需要植入心臟除顫器。於2018年間歇出現心臟衰竭，於葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，同時被納入心臟移植輪候名單。至今年6月於葛量洪醫院覆診，因心臟衰竭情況持續嚴重，曾出現氣促、胃口轉差等，於葛量洪醫院心臟內科病房留醫，接受藥物治療。病人被評估藥物治療成效欠佳，植入心室輔助裝置。不過至本月7日，病人出現右心衰竭，團隊緊急為其植入右心室輔助裝置，以代替心臟功能。直到上周三，醫生評估其心臟功能只餘20%。